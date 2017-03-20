Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бубнов: «Качество игры «Зенита» не соответствует задачам, которые ставятся перед клубом»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре «Зенита» в текущем чемпионате России. Напомним, питерский клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от «Спартака» на шесть очков.

    «Качество игры «Зенита» не соответствует задачам, которые ставятся перед клубом. Я не считаю, что он лучше «Спартака», хотя так говорил Луческу. У «Зенита» нет игры, которая предполагает чемпионство. Мирча сказал, что клуб сильнее «Спартака» и ЦСКА после победы над «Арсеналом», а этот матч не показатель силы. Менять Луческу нельзя, надо теперь до конца оставлять. У них была возможность назначить Семака, но клуб не рискнул», – сказал Бубнов.

    71-летний Луческу возглавляет «Зенит» с лета 2016 года.

    Источник: Спорт FM

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.03.2017 21:39
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 21 марта 2017, 09:53

      Да он про всех уже сказал, что играют неважно, чемпионом никто не станет. Расходимся, этот сезон без чемпиона

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 21 марта 2017, 07:24

      Качество игры Зенита никак не соответствует европейским меркам, так заштатный проходняк для скромных Андерлехта и Базеля

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 21 марта 2017, 01:04

      С такой игрой враскорячку и Зенит, и Спартак вылетят под бубен на первом же "гоп-стопе" в Европе. Удачи!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11277

      "supermax" 21 марта 2017, 00:01

      Игра то ладно...а сколько нытья, сколько соплей...женский футбольный клуб с круглогодичным пмс

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +236

      Viktor781 > "supermax" 21 марта 2017, 09:09

      Спартаку это свойственно. Типично женский истеричный характер.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11277

      "supermax" > Viktor781 21 марта 2017, 14:51

      ну попизди попизди....все всё и так видят...кроме зенита ни один клуб столько не плачется

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 марта 2017, 23:24

      Tostao какие качественные игроки у Зенита? от силы пару найдется остальные просто шлак особенно русские они одни из самых слабых в лиге вот поэтому и нет игры и ни с каким другим или с Луческу игры не ждите

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 20 марта 2017, 22:23

      Зенит сильнее конкурентов по качеству игроков, но по игре - нет. Значит виноват коуч. Сейчас только Данни отвечает высоким требованияи.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +665

      Snerg > Tostao 20 марта 2017, 23:15

      ну ка кто там в зените качественный? жулиано который пару матчей блеснул? эрнани ? вообще то чудо какое то! кто еще ? бревна шатов дзюба ? кришито который сдал как игрок пару лет еще назад)))! или чудесный нету )))))) так кто качественней))? данни один получаеться ))) а он что это вся команда?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao > Snerg 21 марта 2017, 00:31

      Бывают игроки качественные, но не в форме, либо в психологической яме, а быват средние, но с запредельной мотивацией. Так вот питерские, как раз относятся сейчас к первой категории. А это уже вопрос к тренеру. А вообще, у Зенита состав на две команды.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 > Snerg 21 марта 2017, 10:07

      ты еще в эту стаю забыл Ивановича приплести, который не может на 50% полей наших играть и может в европе привозить ;)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +665

      Snerg > Tostao 21 марта 2017, 13:06

      ну и что , что два состава? это не означает что они качественней)) как раз эти два состава бороться за ЛЕ и не более))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +665

      Snerg > Аид666 21 марта 2017, 13:07

      ну да не спорю) когда иванович был качественный игрок сейчас сдал до среднего) иначе бы его челси не отпустил)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 20 марта 2017, 21:59

      Ощущение, что зенитовцы думают, что чемпионство им положено потому что они Зенит, и на хрена прилагать какие-то усилия, а тем более, упираться.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      Romanich94 20 марта 2017, 21:43

      Это точно он сказал?)))
      Все по делу.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +665

      Snerg > Romanich94 20 марта 2017, 23:20

      а что по делу?))) да у твоего краснодара будет игроки более качественные чем у зенита))) так откуда взять качеству у зенита))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11