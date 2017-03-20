Бубнов: «Качество игры «Зенита» не соответствует задачам, которые ставятся перед клубом»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре «Зенита» в текущем чемпионате России. Напомним, питерский клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от «Спартака» на шесть очков.

«Качество игры «Зенита» не соответствует задачам, которые ставятся перед клубом. Я не считаю, что он лучше «Спартака», хотя так говорил Луческу. У «Зенита» нет игры, которая предполагает чемпионство. Мирча сказал, что клуб сильнее «Спартака» и ЦСКА после победы над «Арсеналом», а этот матч не показатель силы. Менять Луческу нельзя, надо теперь до конца оставлять. У них была возможность назначить Семака, но клуб не рискнул», – сказал Бубнов.

71-летний Луческу возглавляет «Зенит» с лета 2016 года.