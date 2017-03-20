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  • Бубнов: «Качество игры «Зенита» не соответствует задачам, которые ставятся перед клубом»

Бубнов: «Качество игры «Зенита» не соответствует задачам, которые ставятся перед клубом»

20 марта 2017, 21:39
16

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре «Зенита» в текущем чемпионате России. Напомним, питерский клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от «Спартака» на шесть очков.

«Качество игры «Зенита» не соответствует задачам, которые ставятся перед клубом. Я не считаю, что он лучше «Спартака», хотя так говорил Луческу. У «Зенита» нет игры, которая предполагает чемпионство. Мирча сказал, что клуб сильнее «Спартака» и ЦСКА после победы над «Арсеналом», а этот матч не показатель силы. Менять Луческу нельзя, надо теперь до конца оставлять. У них была возможность назначить Семака, но клуб не рискнул», – сказал Бубнов.

71-летний Луческу возглавляет «Зенит» с лета 2016 года.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак ЦСКА Луческу Мирча Семак Сергей Бубнов Александр
Комментарии (16)
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Romanich94
1490035437
Это точно он сказал?))) Все по делу.
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polt
1490036395
Ощущение, что зенитовцы думают, что чемпионство им положено потому что они Зенит, и на хрена прилагать какие-то усилия, а тем более, упираться.
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Tostao
1490037832
Зенит сильнее конкурентов по качеству игроков, но по игре - нет. Значит виноват коуч. Сейчас только Данни отвечает высоким требованияи.
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Garrincha58
1490041495
Tostao какие качественные игроки у Зенита? от силы пару найдется остальные просто шлак особенно русские они одни из самых слабых в лиге вот поэтому и нет игры и ни с каким другим или с Луческу игры не ждите
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"supermax"
1490043674
Игра то ладно...а сколько нытья, сколько соплей...женский футбольный клуб с круглогодичным пмс
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Par Mezan
1490047454
С такой игрой враскорячку и Зенит, и Спартак вылетят под бубен на первом же "гоп-стопе" в Европе. Удачи!
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Фан666
1490070251
Качество игры Зенита никак не соответствует европейским меркам, так заштатный проходняк для скромных Андерлехта и Базеля
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bset
1490079203
Да он про всех уже сказал, что играют неважно, чемпионом никто не станет. Расходимся, этот сезон без чемпиона
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