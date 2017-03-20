Агент: «Слуцкий очень востребован на европейском рынке. Летом у него будет новое место работы»

Футбольный агент Шандор Варга рассказал об интересе европейских клубов к бывшему главному тренеру ЦСКА и сборной России Леониду Слуцкому. По словам агента, ближайшим летом российский специалист начнет работу в новой команде.

«Слуцкий сейчас очень востребован на рынке. Несколько европейских клубов советовались со мной насчет его персоны. Называть их не буду, но уверен, что летом у него будет новое место работы», – сказал Варга.

Напомним, что после ухода из ЦСКА в декабре 2016 года Слуцкий отправился в Англию, где начал учить иностранный язык.