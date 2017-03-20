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  • Агент: «Слуцкий очень востребован на европейском рынке. Летом у него будет новое место работы»

Агент: «Слуцкий очень востребован на европейском рынке. Летом у него будет новое место работы»

20 марта 2017, 01:10
13

Футбольный агент Шандор Варга рассказал об интересе европейских клубов к бывшему главному тренеру ЦСКА и сборной России Леониду Слуцкому. По словам агента, ближайшим летом российский специалист начнет работу в новой команде.

«Слуцкий сейчас очень востребован на рынке. Несколько европейских клубов советовались со мной насчет его персоны. Называть их не буду, но уверен, что летом у него будет новое место работы», – сказал Варга.

Напомним, что после ухода из ЦСКА в декабре 2016 года Слуцкий отправился в Англию, где начал учить иностранный язык.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Европа Слуцкий Леонид
Комментарии (13)
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алекс88
1489962088
Большое сомнение на этот счёт...в России он работать не хочет а в Англии своих спецов хватает.. Так что снова будет на матчи ходить как зритель и английский учить ну и ещё к нам приезжать в КВН светиться
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Михаил Шевченко
1489962335
Востребованные люди по году без работы несидят))))
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Каратель помойников
1489970562
новое место это где? в макдональдсе? или краштесты кресел-качалок?
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coocoo
1489979569
могут быть заинтересованы венгерские и румынские клубы, вполне возможно
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за ЦСКА с 1980г
1489983857
молодец ЛВС! Время даром не теряет. Учит в Англии язык и тренерское дело..На зависть болельщикам других команд. У которых тренерам ничего кроме контрактов не интересно.. А потом,когда их команды пригласят ЛВС (зенит,например),забудут про макдоналдсы и т.д...
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Munez89
1489986697
Ну Европа то она большая) Если в Англии, то это скорее будет середняк или аутсайдер. Понятно дело, что его не возьмут главным в Арсенал или Тоттенхэм сейчас, но чуть попозже, если проявит себя, все возможно) А если до конца уже философствовать, то оборонительный стиль, для АПЛ совсем не подходит. Пусть тогда едет легче в Италию, в Рому, Интер..вот это будет здорово!) Удачи Слуцкому)
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vladimir-7
1489991796
Леонид Викторович, молодец и английский выучит, и с английским футболом вплотную ознакомится. А для начала возьмет тренировать какую-нибудь английскую команду и проверит свои силы на тренерском посту.
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yorgenbarenz
1490003605
"Очень востребован".Кавычки забыли постави-и-и-ить!Двоечники!
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84aivengo
1490012611
меня слово "очень" настораживает...
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Borz1
1490098206
Мутко собой взял-бы
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