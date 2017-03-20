Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агент: «Слуцкий очень востребован на европейском рынке. Летом у него будет новое место работы»

    Футбольный агент Шандор Варга рассказал об интересе европейских клубов к бывшему главному тренеру ЦСКА и сборной России Леониду Слуцкому. По словам агента, ближайшим летом российский специалист начнет работу в новой команде.

    «Слуцкий сейчас очень востребован на рынке. Несколько европейских клубов советовались со мной насчет его персоны. Называть их не буду, но уверен, что летом у него будет новое место работы», – сказал Варга.

    Напомним, что после ухода из ЦСКА в декабре 2016 года Слуцкий отправился в Англию, где начал учить иностранный язык.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.03.2017 01:10
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +93

      Borz1 21 марта 2017, 15:10

      Мутко собой взял-бы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 20 марта 2017, 15:23

      меня слово "очень" настораживает...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 20 марта 2017, 15:15

      Что бы не писали про Слуцкого он молодец. В ЦСКА себя проявил достаточно хорошо и уверенно, только денег не хватало на пару хороших игроков,что касается сборной напомню, о том что он вывел её на евро когда шансов было мало. Да евро провалился, мое мнение выбрал не тех игроков. Желаю ему удачи в европе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 20 марта 2017, 14:04

      Люксембург был очень впечатлён. Учи французский.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 20 марта 2017, 12:53

      "Очень востребован".Кавычки забыли постави-и-и-ить!Двоечники!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 марта 2017, 09:36

      Леонид Викторович, молодец и английский выучит, и с английским футболом
      вплотную ознакомится. А для начала возьмет тренировать какую-нибудь
      английскую команду и проверит свои силы на тренерском посту.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 20 марта 2017, 08:11

      Ну Европа то она большая)
      Если в Англии, то это скорее будет середняк или аутсайдер.
      Понятно дело, что его не возьмут главным в Арсенал или Тоттенхэм сейчас, но чуть попозже, если проявит себя, все возможно)
      А если до конца уже философствовать, то оборонительный стиль, для АПЛ совсем не подходит.
      Пусть тогда едет легче в Италию, в Рому, Интер..вот это будет здорово!)
      Удачи Слуцкому)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 20 марта 2017, 07:24

      молодец ЛВС! Время даром не теряет. Учит в Англии язык и тренерское дело..На зависть болельщикам других команд. У которых тренерам ничего кроме контрактов не интересно.. А потом,когда их команды пригласят ЛВС (зенит,например),забудут про макдоналдсы и т.д...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +351

      simoron81 20 марта 2017, 07:19

      Интересно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      coocoo 20 марта 2017, 06:12

      могут быть заинтересованы венгерские и румынские клубы, вполне возможно

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11