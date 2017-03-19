Федун: «Получилось настоящее дерби, но пока не первого уровня»

Владелец «Спартака» Леонид Федун подвел итоги встречи «Спартака-2» и «Динамо» в 27-м туре ФНЛ. Игра завершилась со счетом 1:1.

«Дерби получилось настоящее. Пока не первого уровня, а второго, но все по накалу. Ребятам сказал, что надо играть в более быстрый и интенсивный футбол. Тогда у них у всех будет шанс закрепиться в первой команде. Что касается посещаемости, как понимаю, рекорд ФНЛ этого года.

Легионеры? Очень рано оценивать. Еще нужна акклиматизация. Через полгода можно будет сказать», – отметил Федун.