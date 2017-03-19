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    Федун: «Получилось настоящее дерби, но пока не первого уровня»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун подвел итоги встречи «Спартака-2» и «Динамо» в 27-м туре ФНЛ. Игра завершилась со счетом 1:1.

    «Дерби получилось настоящее. Пока не первого уровня, а второго, но все по накалу. Ребятам сказал, что надо играть в более быстрый и интенсивный футбол. Тогда у них у всех будет шанс закрепиться в первой команде. Что касается посещаемости, как понимаю, рекорд ФНЛ этого года.

    Легионеры? Очень рано оценивать. Еще нужна акклиматизация. Через полгода можно будет сказать», – отметил Федун.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.03.2017 18:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 20 марта 2017, 13:44

      Динамо хорошо играло,зря после забитого в защиту ушли.На стадионе пустые сектора,и до ДЕРБИ как до Китая раком.

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      Рейтинг: +169

      Cuervo 20 марта 2017, 12:15

      Динамо для уровня ФНЛ сойдет

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      Рейтинг: +33416

      oyabun 19 марта 2017, 21:38

      Через пол года поздно уже будет акклиматизироваться, если этот Чемпионат не выиграют. Готовность №1 нужна уже сейчас, в каждом матче!

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 19 марта 2017, 18:39

      Молодец,Федун ! Без лишних слов, всё по делу !!!

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