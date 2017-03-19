АПЛ. «Манчестер Сити» на своем поле сыграет с «Ливерпулем»

Сегодня, 19 марта «Манчестер Сити» на своем поле проведет матч с «Ливерпулем» в рамках 29-го тура АПЛ. У манкунианцев на данный момент шестиматчевая беспроигрышная серия. «Ливерпуль» в текущем сезоне в последний раз побеждал в гостевой игре в первенстве 19-го декабря в матче с «Эвертоном» (1:0) в 19-м туре.

«Бомбардир» начнет текстовую трансляцию встречи между третьей и четвертой командой чемпионата соответственно в 19:30 по московскому времени.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

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