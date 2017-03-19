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    АПЛ. «Манчестер Сити» на своем поле сыграет с «Ливерпулем»

    Сегодня, 19 марта «Манчестер Сити» на своем поле проведет матч с «Ливерпулем» в рамках 29-го тура АПЛ. У манкунианцев на данный момент шестиматчевая беспроигрышная серия. «Ливерпуль» в текущем сезоне в последний раз побеждал в гостевой игре в первенстве 19-го декабря в матче с «Эвертоном» (1:0) в 19-м туре.

    «Бомбардир» начнет текстовую трансляцию встречи между третьей и четвертой командой чемпионата соответственно в 19:30 по московскому времени.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.03.2017 18:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +43

      Wolk36 19 марта 2017, 19:21

      Да сеча будет после ЛЧ сити должны порадовать болельщиков

      0
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    • ...
      Рейтинг: +61

      kolkarod88 19 марта 2017, 19:05

      Веселый должен быть матч)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +34

      СеняШахты 19 марта 2017, 11:56

      Можно посмотреть

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 19 марта 2017, 11:28

      Вот это заруба будет...Бойцы Ливера против технарей Сити....Смотреть обязательно....

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