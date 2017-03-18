Ари: «Постоянно напоминаю Гилерме, что забил ему свой первый гол в РФПЛ»

Нападающий «Локомотива» Ари поделился впечатлениями от работы с тренерами во времена выступлений в АЗ и назвал самого талантливого, по его мнению, игрока, с которым ему довелось встретиться в чемпионате Голландии. Также 31-летний бразилец назвал три самых памятных встречи в составе «Спартака», цвета которого он защищал с 2010 по 2013 год.

– В АЗ вас тренировали Луи ван Гаал, Рональд Куман и Дик Адвокат. Кто больше запомнился?

– Ван Гаал. Он работал дольше остальных и многому научил в плане игровой дисциплины, ответственности и порядка. Меньше всех в АЗ работал Куман, и с ним у меня приключилась странная история. У меня в то время еще не было прав, но был водитель. Когда Рональда уволили, я сказал в интервью, что игрокам нужно объединиться и постараться улучшить результаты. Но репортеры неправильно перевели и написали, будто я был недоволен тренером. Куман об этом узнал и через пару дней в отместку рассказал журналистам: «Да этот Ари без прав ездил по городу на машине!» Я был очень удивлен.

– Самый талантливый игрок, которого вы встретили в чемпионате Голландии?

– Тогда я восхищался Дембеле, который сейчас в «Тоттенхэме». Мусса был невероятно техничным, мощным и при этом очень скромным. Мы часто общались и обсуждали звезд футбола. Дембеле мне говорил: «Ари, однажды ты тоже станешь таким, я верю в это». Еще с нами в АЗ был Грациано Пелле, но он почти не играл. Честно говоря, я не мог и представить, что он дорастет до сборной Италии.

– Первый гол в чемпионате России вы забили Гилерме.

– Постоянно напоминаю об этом Гиле! Он не злится, но я уверен, что он хорошо помнит тот удар. Я ведь специально отвернулся и пробил, не глядя – такие голы не забываются.

– Матч за «Спартак», который вы не забудете?

– Их три. Первый – с «Барселоной». Мы проиграли 2:3, но после игры я поменялся майками с Месси. Второй – игра с «Фенербахче» (1:1), когда мой гол вывел «Спартак» в Лигу чемпионов. Наконец, третий – против ЦСКА (1:0). В тот день я забил победный мяч, а стадион начал сходить с ума. Невероятные эмоции! А еще после того матча мы получили тройные премиальные.

В текущем розыгрыше РФПЛ Ари провел 12 матчей, записав на свой счет шесть забитых мячей и три голевые передачи.