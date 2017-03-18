Ибрагимович: «Я уже мог уехать в Китай и свесить ножки, но «МЮ» – вызов, который мне нужен»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рассказал о причинах перехода в английский клуб. Напомним, 35-летний швед присоединился к «красным дьяволам» в статусе свободного агента летом 2016 года.

«Чтобы поднять собственный уровень и доказать всем силу, я отправился в Англию. Если у меня получается выигрывать конкуренцию в этой лиге, значит, я хорош.

Я мог уехать в Китай и свесить ножки, но «Манчестер Юнайтед» – вызов, который мне нужен. В Англии у меня много поклонников, поэтому нужно держать определенную планку.

В АПЛ нет доминирующей силы, как в Италии, Франции, Германии или Испании. Здесь побеждает тот, кто делает меньше ошибок», – сказал Ибрагимович.

Действующий контракт нападающего с «МЮ» рассчитан до конца нынешнего сезона, но может быть продлен еще на год. В текущем розыгрыше АПЛ Ибрагимович провел 25 матчей, в которых забил 15 голов и сделал три результативные передачи.