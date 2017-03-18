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    Ибрагимович: «Я уже мог уехать в Китай и свесить ножки, но «МЮ» – вызов, который мне нужен»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рассказал о причинах перехода в английский клуб. Напомним, 35-летний швед присоединился к «красным дьяволам» в статусе свободного агента летом 2016 года.

    «Чтобы поднять собственный уровень и доказать всем силу, я отправился в Англию. Если у меня получается выигрывать конкуренцию в этой лиге, значит, я хорош.

    Я мог уехать в Китай и свесить ножки, но «Манчестер Юнайтед» – вызов, который мне нужен. В Англии у меня много поклонников, поэтому нужно держать определенную планку.

    В АПЛ нет доминирующей силы, как в Италии, Франции, Германии или Испании. Здесь побеждает тот, кто делает меньше ошибок», – сказал Ибрагимович.

    Действующий контракт нападающего с «МЮ» рассчитан до конца нынешнего сезона, но может быть продлен еще на год. В текущем розыгрыше АПЛ Ибрагимович провел 25 матчей, в которых забил 15 голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: Football Italia

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    18.03.2017 10:04
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 18 марта 2017, 13:10

      А вот после МЮ можно и в Китай ножки свешивать)

      1
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      Рейтинг: +38

      Zelim2909 18 марта 2017, 12:12

      Ибра ты лучший в своем деле надеюсь ты еще долго будешь радовать нас своей игрой

      0
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    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 18 марта 2017, 11:09

      Я всегда им ВОСХИЩАТЬСЯ ,
      но сейчас Я убедился очередной раз
      ИБРАГИМ --ТЫ КРАСАВА

      1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 18 марта 2017, 11:03

      Еще бы столько моментов не порол... быть бы МЮ месте так на втором сейчас

      0
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      Рейтинг: +320

      T 72 18 марта 2017, 10:21

      Ты правда мастер не только языком чесать)

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