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  • Ибрагимович: «Я уже мог уехать в Китай и свесить ножки, но «МЮ» – вызов, который мне нужен»

Ибрагимович: «Я уже мог уехать в Китай и свесить ножки, но «МЮ» – вызов, который мне нужен»

18 марта 2017, 10:04
5

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рассказал о причинах перехода в английский клуб. Напомним, 35-летний швед присоединился к «красным дьяволам» в статусе свободного агента летом 2016 года.

«Чтобы поднять собственный уровень и доказать всем силу, я отправился в Англию. Если у меня получается выигрывать конкуренцию в этой лиге, значит, я хорош.

Я мог уехать в Китай и свесить ножки, но «Манчестер Юнайтед» – вызов, который мне нужен. В Англии у меня много поклонников, поэтому нужно держать определенную планку.

В АПЛ нет доминирующей силы, как в Италии, Франции, Германии или Испании. Здесь побеждает тот, кто делает меньше ошибок», – сказал Ибрагимович.

Действующий контракт нападающего с «МЮ» рассчитан до конца нынешнего сезона, но может быть продлен еще на год. В текущем розыгрыше АПЛ Ибрагимович провел 25 матчей, в которых забил 15 голов и сделал три результативные передачи.

Источник: Football Italia
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ибрагимович Златан Моуринью Жозе
Комментарии (5)
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T 72
1489821683
Ты правда мастер не только языком чесать)
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panmon
1489824237
Еще бы столько моментов не порол... быть бы МЮ месте так на втором сейчас
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Юрэс
1489824561
Я всегда им ВОСХИЩАТЬСЯ , но сейчас Я убедился очередной раз ИБРАГИМ --ТЫ КРАСАВА
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Zelim2909
1489828367
Ибра ты лучший в своем деле надеюсь ты еще долго будешь радовать нас своей игрой
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juvseriy
1489831810
А вот после МЮ можно и в Китай ножки свешивать)
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