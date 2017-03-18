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    Компани может продолжить карьеру в «Наполи»

    Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани может перейти в «Наполи». По информации источника, руководство неаполитанцев рассматривает 30-летнего бельгийца в качестве замены Раулю Альбиолю, который в ближайшее время, вероятнее всего, покинет команду, и готов приобрести футболиста во время летнего трансферного окна.

    Напомним, игрок защищает цвета английского клуба с 2008 года. Действующий контракт бельгийца с командой рассчитан до лета 2019 года.

    По данным Trasfermarkt, стоимость Компани составляет 25 миллионов евро. В нынешнем сезоне защитник провел за «Манчестер Сити» в АПЛ три матча, в которых не отметился результативными действиями и заработал одну желтую карточку.

    Источник: Skysports

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    18.03.2017 09:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 18 марта 2017, 11:00

      21,25 стоимость его

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