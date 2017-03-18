Компани может продолжить карьеру в «Наполи»

Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани может перейти в «Наполи». По информации источника, руководство неаполитанцев рассматривает 30-летнего бельгийца в качестве замены Раулю Альбиолю, который в ближайшее время, вероятнее всего, покинет команду, и готов приобрести футболиста во время летнего трансферного окна.

Напомним, игрок защищает цвета английского клуба с 2008 года. Действующий контракт бельгийца с командой рассчитан до лета 2019 года.

По данным Trasfermarkt, стоимость Компани составляет 25 миллионов евро. В нынешнем сезоне защитник провел за «Манчестер Сити» в АПЛ три матча, в которых не отметился результативными действиями и заработал одну желтую карточку.