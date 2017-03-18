Клопп: «Ливерпуль» не является фаворитом, но мы знаем, что победить «Манчестер Сити» возможно»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о предстоящей встрече с «Манчестер Сити», отметив важность грядущего противостояния.

«Такие матчи всегда важны. Я не могу вспомнить встречу, которая не играла бы важную роль в Премьер-лиге. Мы знаем уровень «Манчестер Сити», думаю, их игра против «Монако» была весьма впечатляющей. «Сити» вполне мог легко выиграть, но они тоже люди — это привело к завершению выступления в турнире. Но мастерство футболистов «Сити» действительно высоко.

В матчах с этой командой нужно выигрывать каждое единоборство, иначе будут проблемы. В подобных больших матчах мы чувствовали себя неплохо, но с этой командой наиболее сложно играть.

Не думаю, что мы являемся фаворитами. И это не так уж плохо. Но мы должны сделать все, что в наших силах. Я с нетерпением жду встречи, это настоящая тактическая задача. Это очень важный момент в сезоне, но мы знаем, что победить возможно», – подчеркнул специалист.

Центральный матч 29-го тура Премьер-лиги состоится 19 марта в Манчестере и начнется в 19:30 по московскому времени.