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    Клопп: «Ливерпуль» не является фаворитом, но мы знаем, что победить «Манчестер Сити» возможно»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о предстоящей встрече с «Манчестер Сити», отметив важность грядущего противостояния.

    «Такие матчи всегда важны. Я не могу вспомнить встречу, которая не играла бы важную роль в Премьер-лиге. Мы знаем уровень «Манчестер Сити», думаю, их игра против «Монако» была весьма впечатляющей. «Сити» вполне мог легко выиграть, но они тоже люди — это привело к завершению выступления в турнире. Но мастерство футболистов «Сити» действительно высоко.

    В матчах с этой командой нужно выигрывать каждое единоборство, иначе будут проблемы. В подобных больших матчах мы чувствовали себя неплохо, но с этой командой наиболее сложно играть.

    Не думаю, что мы являемся фаворитами. И это не так уж плохо. Но мы должны сделать все, что в наших силах. Я с нетерпением жду встречи, это настоящая тактическая задача. Это очень важный момент в сезоне, но мы знаем, что победить возможно», – подчеркнул специалист.

    Центральный матч 29-го тура Премьер-лиги состоится 19 марта в Манчестере и начнется в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Goal.com

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    18.03.2017 00:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 18 марта 2017, 11:33

      Сити должен сейчас быть в моральном упадке. хотя Барса после яркой победы над ПСЖ проиграла Депортиво

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