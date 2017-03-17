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    Гвардиола: «Я очень уважаю Клоппа, это топ-тренер»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко оценил профессиональные качества своего коллеги Юргена Клоппа в предверии воскресного противостояния с «Ливерпулем» в рамках 29-го тура английской Премьер-лиги.

    «С учетом результатов «Ливерпуль» представляет угрозу в матчах с лучшими командами. Но это новая игра, и произойти может все.

    Клопп является топ-тренером, у него атакующая команда. Отбирай мяч и атакуй. Он любит, чтобы его команда все время атаковала через 4-5-6 секунд после отбора мяча. Я очень уважаю Клоппа, а «Ливерпуль» – очень хорошая команда, где собраны талантливые английские и иностранные игроки.

    Нам предстоит хороший тест против одной из лучших команд Премьер-лиги. Это будет сложная игра», – отметил Гвардиола.

    Встреча «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» состоится 19 марта и начнется в 19:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    17.03.2017 20:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 17 марта 2017, 21:08

      Победу ливеру

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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 17 марта 2017, 20:55

      Клопп - хороший мотиватор, ему бы еще оборону отладить и больше англичанам доверять.

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