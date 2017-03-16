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    Ари заявил, что ему всегда приятно забивать «Спартаку»

    Нападающий «Локомотива» Ари, играющий в клубе на правах аренды из «Краснодара», поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура РФПЛ против «Спартака». Встреча состоится 18 марта в 16:30 по московскому времени.

    «Со «Спартаком» будет очень сложная и важная игра. Мы будем максимально концентрироваться на матче. Всегда приятно забивать «Спартаку». Я по-прежнему общаюсь с игроками «Спартака», поддерживаю отношения с Джано и со спартаковоскими бразильцами. В «Локомотиве» меня очень тепло приняли. Мне это помогло быстро влиться в команду», – сказал футболист.

    Ари выступал за «Спартак» с 2010 по 2013 год. На его счету в составе красно-белых 89 матчей и 21 забитый мяч.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.03.2017 16:26
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 17 марта 2017, 19:09

      Двуличный пожиратель бананов. Спартак от него избавился, Краснодар - тоже. Вот теперь он Локомотиву достался. Паровозик поцелует, а потом по накатанной. Ничего нового.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 17 марта 2017, 09:59

      Пусть тебе будет дважды приятно...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 16 марта 2017, 22:06

      Хоть ори, хоть не ори
      Хоть в штаны со злости сри
      Всё равно Зенит сломаем
      И подарим костыли

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      fucking_fnatic 16 марта 2017, 19:06

      не очень-то понятно его высказывание, т.к. фраза "Всегда приятно забивать «Спартаку»" как-то выбивается из контекста

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +382

      лёха72 16 марта 2017, 18:48

      лимит исчерпан. балабол

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 марта 2017, 17:55

      Забей сначала хвастунишка.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 16 марта 2017, 17:25

      правильно главное это работа а его работа забивать и какая разница кому ну ему приятно забивать мясным это тоже приятно

      -3
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      Рейтинг: +1167

      ГенГриг 16 марта 2017, 17:19

      За комплимент спасибо конечно. Но лучше меньше заявлять ,а больше футболом заниматся.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 марта 2017, 16:49

      Ждём от АРИ пару-тройку голов 18 марта 2017г.

      -1
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