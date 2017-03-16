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Ари заявил, что ему всегда приятно забивать «Спартаку»

16 марта 2017, 16:26
14

Нападающий «Локомотива» Ари, играющий в клубе на правах аренды из «Краснодара», поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура РФПЛ против «Спартака». Встреча состоится 18 марта в 16:30 по московскому времени.

«Со «Спартаком» будет очень сложная и важная игра. Мы будем максимально концентрироваться на матче. Всегда приятно забивать «Спартаку». Я по-прежнему общаюсь с игроками «Спартака», поддерживаю отношения с Джано и со спартаковоскими бразильцами. В «Локомотиве» меня очень тепло приняли. Мне это помогло быстро влиться в команду», – сказал футболист.

Ари выступал за «Спартак» с 2010 по 2013 год. На его счету в составе красно-белых 89 матчей и 21 забитый мяч.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Ари Джано
Комментарии (14)
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VVM1964
1489671109
СКОРО БУДЕТ ГОВОРИТЬ ТАКЖЕ ПРО КРАСНОДАР .
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vladimir-7
1489672142
Ждём от АРИ пару-тройку голов 18 марта 2017г.
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ГенГриг
1489673978
За комплимент спасибо конечно. Но лучше меньше заявлять ,а больше футболом заниматся.
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giluxa1963
1489674333
правильно главное это работа а его работа забивать и какая разница кому ну ему приятно забивать мясным это тоже приятно
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Диктор
1489676131
Забей сначала хвастунишка.
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лёха72
1489679306
лимит исчерпан. балабол
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fucking_fnatic
1489680408
не очень-то понятно его высказывание, т.к. фраза "Всегда приятно забивать «Спартаку»" как-то выбивается из контекста
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Мары
1489691168
Хоть ори, хоть не ори Хоть в штаны со злости сри Всё равно Зенит сломаем И подарим костыли
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bolela_16
1489733982
Пусть тебе будет дважды приятно...
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мы_не_рабы
1489766977
Двуличный пожиратель бананов. Спартак от него избавился, Краснодар - тоже. Вот теперь он Локомотиву достался. Паровозик поцелует, а потом по накатанной. Ничего нового.....
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