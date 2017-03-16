Ари заявил, что ему всегда приятно забивать «Спартаку»

Нападающий «Локомотива» Ари, играющий в клубе на правах аренды из «Краснодара», поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура РФПЛ против «Спартака». Встреча состоится 18 марта в 16:30 по московскому времени.

«Со «Спартаком» будет очень сложная и важная игра. Мы будем максимально концентрироваться на матче. Всегда приятно забивать «Спартаку». Я по-прежнему общаюсь с игроками «Спартака», поддерживаю отношения с Джано и со спартаковоскими бразильцами. В «Локомотиве» меня очень тепло приняли. Мне это помогло быстро влиться в команду», – сказал футболист.

Ари выступал за «Спартак» с 2010 по 2013 год. На его счету в составе красно-белых 89 матчей и 21 забитый мяч.