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    Гризманн считает Облака лучшим голкипером мира

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн поделился мнением об игре голкипера мадридского клуба Яна Облака в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Байера» (0:0).

    «Вот почему мы говорим, что Ян лучший голкипер в мире. Он доказывает это в каждой игре, и он сделал это снова. В этом матче мы и не планировали нестись в атаку как сумасшедшие. Мы вышли в четвертьфинал, так что все довольны», – сказал француз.

    Жеребьевка четвертьфинала состоится 17 марта в Ньоне.

    «Он – лучший голкипер мира». Облак вытащил «Атлетико» в четвертьфинал ЛЧ тройным спасением (ВИДЕО)

    Источник: Goal.com

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    16.03.2017 12:47
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    Комментарии9
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      Рейтинг: -92

      Raxor 17 марта 2017, 20:06

      где-то смеется нойер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +262

      spartak_88 16 марта 2017, 18:55

      только после Буффона

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 16 марта 2017, 14:38

      это игроки Байера бакапоры... а не Облак лучший, бить в упор во вратарь это конечно нечто...

      -1
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      Рейтинг: +581

      Чеба 16 марта 2017, 13:31

      А вот мне Стипе Плетикоса нравился! Тянул мертвые и пропусках порой лоховские)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 16 марта 2017, 13:19

      А как же Акинфеев ? )))))))))

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 16 марта 2017, 13:04

      Лучший голкипер - Мануэль Нойер. Без вариантов!

      0
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      Рейтинг: +80

      ArtAlex007 16 марта 2017, 12:57

      Кержаков тоже считает Облака лучшим голкипером в мире. Сколько не бил в облака -гол не забивал)

      -2
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      Рейтинг: +163

      moneyonstart > ArtAlex007 16 марта 2017, 13:18

      Только почему то он Лучший Бомбардир за всю историю Российскую)

      0
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 16 марта 2017, 12:54

      За то что три удара отбил ? Лол)

      0
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