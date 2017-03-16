Гризманн считает Облака лучшим голкипером мира

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн поделился мнением об игре голкипера мадридского клуба Яна Облака в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Байера» (0:0).

«Вот почему мы говорим, что Ян лучший голкипер в мире. Он доказывает это в каждой игре, и он сделал это снова. В этом матче мы и не планировали нестись в атаку как сумасшедшие. Мы вышли в четвертьфинал, так что все довольны», – сказал француз.

Жеребьевка четвертьфинала состоится 17 марта в Ньоне.

«Он – лучший голкипер мира». Облак вытащил «Атлетико» в четвертьфинал ЛЧ тройным спасением (ВИДЕО)