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    «Он – лучший голкипер мира». Облак вытащил «Атлетико» в четвертьфинал ЛЧ тройным спасением (ВИДЕО)


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    Голосов: 12
    16.03.2017 13:30
    Голкипер «Атлетико» Ян Облак творил сумасшедшие вещи в матче с «Байером» (0:0). «Бомбардир» рассказывает о чудесах в исполнении словенца, которого начинают считать главным вратарем современного футбола.

    Яну Облаку всего 24 года. В «Атлетико» он оказался, перейдя из португальской «Бенфики». В июле 2014 года испанский клуб не пожалел на нового вратаря 16 миллионов евро. Сейчас Облак оценивается уже в 35 миллионов, усовершенствовав свою игру и избавившись от недостатков. Не зря лондонский «Челси» рассматривает его на замену Тибо Куртуа, если бельгийца захочет выкупить «Реал».

    В нынешнем сезоне Облак тащил «Атлетико» до декабря, но затем получил тяжелую травму в игре с «Вильярреалом». За первым матчем с «Байером» словенский вратарь наблюдал со скамейки запасных, видя, как чудит в воротах мадридцев Мигель Анхель Мойя. Тут же Облака, все-таки залечившего повреждение, вернули в основной состав. Теперь «Атлетико» снова борется за попадание в четверку в Примере, а в Лиге чемпионов партнеры благодарят за проход в четвертьфинал именно Облака.

    После стартовой игры противостояния у «Атлетико» было хорошее преимущество над «Байером». Однако немцы, поняв, что терять им уже нечего, в Мадриде решили бежать только вперед. «Не каждой команде удается создать шесть-семь моментов на «Висенте Кальдерон», но нам это удалось», – рассказал после матча главный тренер «Байера» Тайфун Коркут. Однако из всех возможностей «Байер» реализовал ровно ноль. Ян Облак снова показал класс.

    «Иногда можно сделать три сейва, а потом пропустить с первого удара. Трудно объяснить, как мне удалось спасти команду. Увидел мяч, среагировал, поэтому все получилось», – объясняет Облак. Благодаря его спасениям «Байер» не создал интригу, а Диего Симеоне оказался единственным тренером, дошедшим до четвертьфинала Лиги чемпионов в каждом из последних четырех сезонов. Облаком же восхищается даже Касильяс.

    «Приятно испытывать чувство, что «Атлетико» вновь сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов. Мы способны многого добиться», – восхищенно говорил Облак после матча. «Ян Облак – лучший голкипер мира. Сегодня он лишний раз все доказал», – превозносит вратаря «Атлетико» нападающий Антуан Гризманн. «Атлетико» снова напоминает себя образца прошлых лет, потому что за спиной у защитников есть надежный голкипер. Возможно, что такая игра голкипера позволит команде Симеоне наконец-то выиграть турнир.

    Рейтинг: «Барселона», «Монако», «Лестер» – кто выиграет Лигу чемпионов?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 12
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +29

      sega77+ 18 марта 2017, 08:53

      да вытащил всё

      0
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      Рейтинг: +1521

      zarsm 17 марта 2017, 21:33

      Вытащил... Они не 1-0 выигрывали по сумме. Пропустили бы 1, второй бы не позволили забить.

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 17 марта 2017, 04:47

      Вратарь молодец, конечно, но куда в этом сезоне пропала железобетонная оборона "Атлетико"? С такими дырами в защите никакой вратарь не поможет, будь соперник посильнее.

      0
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 16 марта 2017, 22:36

      Klass!!!

      0
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      Рейтинг: +295

      Эд1970 16 марта 2017, 19:49

      Ахринеть!!!как можно так среагировать!!!классный кипер.

      2
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      Рейтинг: +435

      aurora5858 16 марта 2017, 18:33

      Ставил на Байер - Облак переиграл

      1
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      Рейтинг: +43

      fucking_fnatic 16 марта 2017, 17:28

      не особо следил за ним до этого, но то, что он творил в этом матче - просто нечто

      1
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      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 16 марта 2017, 16:24

      Облак молодец

      0
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      Рейтинг: +1640

      PassCSKA 16 марта 2017, 15:56

      А в Фифе 17 (FUT) у меня всю шнягу как решето пропускал, пришлось сменить на Наваса когда играл Ла Лигой, Сейчас перешел на АПЛ там по-лучше с киперами) Но в жизни Облак конечно молорик, слов нет!

      2
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      Рейтинг: +55

      Vaval 16 марта 2017, 15:26

      Атлетико-кузня высококлассных вратарей и нападающих

      1
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