Гамула: «МЮ» – команда высочайшего уровня»

Тренер молодежного состава «Ростова» Игорь Гамула рассчитывает на положительный исход ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», который пройдет на «Олд Траффорд» в четверг, 16 марта, в 23:05 по московскому времени. Напомним, что счет в первой встрече – 1:1.

– Сергей Андреев перед первым матчем сказал: «Это уже не тот «МЮ». Там же нет сейчас Фергюсона, Бекхэма, Скоулза». По первой встрече у вас тоже сложилось впечатление, что эту команду можно пройти?

– Соперник, конечно, грозный. Нет Фергюсона, Бекхэма и Скоулза, зато есть Моуринью, Ибрагимович, Мхитарян. «МЮ» – команда высочайшего уровня. «Манчестер» он и есть «Манчестер».

– Значит, шансов немного?

– Почему? Нет ничего невозможного. Можно играть. Все мы люди, сделаны из одного теста. Кто-то сильнее, кто-то слабее. Посмотрим, как сойдутся звезды на небе в этот день. Предстоит очень сложный матч, но всегда нужно надеяться на хорошее.