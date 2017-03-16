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    Гамула: «МЮ» – команда высочайшего уровня»

    Тренер молодежного состава «Ростова» Игорь Гамула рассчитывает на положительный исход ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», который пройдет на «Олд Траффорд» в четверг, 16 марта, в 23:05 по московскому времени. Напомним, что счет в первой встрече – 1:1.

    – Сергей Андреев перед первым матчем сказал: «Это уже не тот «МЮ». Там же нет сейчас Фергюсона, Бекхэма, Скоулза». По первой встрече у вас тоже сложилось впечатление, что эту команду можно пройти?

    – Соперник, конечно, грозный. Нет Фергюсона, Бекхэма и Скоулза, зато есть Моуринью, Ибрагимович, Мхитарян. «МЮ» – команда высочайшего уровня. «Манчестер» он и есть «Манчестер».

    – Значит, шансов немного?

    – Почему? Нет ничего невозможного. Можно играть. Все мы люди, сделаны из одного теста. Кто-то сильнее, кто-то слабее. Посмотрим, как сойдутся звезды на небе в этот день. Предстоит очень сложный матч, но всегда нужно надеяться на хорошее.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.03.2017 07:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 16 марта 2017, 12:38

      пробуйте! Верим!

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