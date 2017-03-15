Глеб: «Очень уважаю Венгера, поэтому хотел бы, чтобы он остался в «Арсенале»

А толку то если он снова останется в Арсенале, если обьективно судить, сколько уже лет при Венгере не может команда выиграть чемпионат, в ЛЧ высоко забраться не могут, ладно от Баварии или Барсы вылетать, но от Монако то вылетели два года назад
Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Глеб, выступавший ранее за лондонский «Арсенал», высказал мнение о главном тренере «канониров» Арсене Венгере. По словам футболиста, французский специалист чувствовал любого футболиста.
– Венгеру не пора уходить?
– Я очень уважаю этого тренера, поэтому хотел бы, чтобы он остался. Провальные сезоны бывают у всех. Да, болельщики хотят титулов, больших побед, но, считаю, надо всем вместе пережить этот момент и идти дальше. Уверен, «Арсенал» должен вернуться на свой уровень.
– Вы как-то сказали о Венгере: «Не встречал еще человека, который мог бы мотивировать больше, чем он». Что было самым запоминающимся?
– Он чувствует любого футболиста. Когда он подходит к тебе, чтобы поговорить, он уже чувствует, о чем ты думаешь, что у тебя внутри происходит. Первый раз с таким столкнулся. С ним было очень легко. Он мог тебя настроить, подбодрить. В моей карьере это самый сильный тренер. Безумно ему за все благодарен.
Глеб выступал за «Арсенал» с 2005 по 2008 год. На его счету 87 матчей и семь забитых мячей в футболке лондонской команды.