Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Глеб: «Очень уважаю Венгера, поэтому хотел бы, чтобы он остался в «Арсенале»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Глеб, выступавший ранее за лондонский «Арсенал», высказал мнение о главном тренере «канониров» Арсене Венгере. По словам футболиста, французский специалист чувствовал любого футболиста.

    – Венгеру не пора уходить?

    – Я очень уважаю этого тренера, поэтому хотел бы, чтобы он остался. Провальные сезоны бывают у всех. Да, болельщики хотят титулов, больших побед, но, считаю, надо всем вместе пережить этот момент и идти дальше. Уверен, «Арсенал» должен вернуться на свой уровень.

    – Вы как-то сказали о Венгере: «Не встречал еще человека, который мог бы мотивировать больше, чем он». Что было самым запоминающимся?

    – Он чувствует любого футболиста. Когда он подходит к тебе, чтобы поговорить, он уже чувствует, о чем ты думаешь, что у тебя внутри происходит. Первый раз с таким столкнулся. С ним было очень легко. Он мог тебя настроить, подбодрить. В моей карьере это самый сильный тренер. Безумно ему за все благодарен.

    Глеб выступал за «Арсенал» с 2005 по 2008 год. На его счету 87 матчей и семь забитых мячей в футболке лондонской команды.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.03.2017 21:24
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 17 марта 2017, 02:11

      А толку то если он снова останется в Арсенале, если обьективно судить, сколько уже лет при Венгере не может команда выиграть чемпионат, в ЛЧ высоко забраться не могут, ладно от Баварии или Барсы вылетать, но от Монако то вылетели два года назад

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      el_Raco 16 марта 2017, 17:44

      Ага,настолько уважаешь что при первой возможности съе...свалил в барсу,уважение так и прет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +110

      Wagarti 15 марта 2017, 23:43

      Арсен Венгер = Арсенал.
      Болелы, требующие его отставки = куча говна.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      el_Raco > Wagarti 16 марта 2017, 18:00

      Аналитик-уровень Ловчев

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5113

      hunta 15 марта 2017, 21:36

      Как в известном мультфильме : -
      "А я уважаю кота.
      Я уважаю пирата,
      А я уважаю котов."....
      «Дуэт Пирата И Черного Кота» (Михаил Боярский & Андрей Миронов).

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11