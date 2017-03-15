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    Депутат Госдумы: «Уровень российского футбола растет, несмотря на попытки Запада направить его вниз»

    Член исполкома РФС и вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев высказал мнение о том, что в сезоне-2018/19 РФПЛ будут представлять три команды в Лиге чемпионов. По мнению Лебедева, это большое достижение для страны, уровень футбола в которой неуклонно растет.

    «Это большое достижение для нашей страны. Большое количество команд в Лиге чемпионов и Лиге Европы говорит о высоком уровне футбола в России. Наши клубы пока не совсем на равных, но готовы соперничать с топ-клубами Европы. Каждый год мы видим интересные противостояния, и почти каждый год наши команды обыгрывают одного из грандов европейского футбола. Они будут набираться опыта в еврокубках, и их мастерство будет расти.

    Уровень российского футбола неуклонно растет. Несмотря на все попытки Запада направить его вниз. Мы видим это и по выступлению команд, и по таблице коэффициентов. Надеюсь, что этот прогресс подстегнет российские клубы больше вкладывать в инфраструктуру. Было больно смотреть, как «Ростов» играл против «Манчестер Юнайтед» на своем ужасном стадионе. Чем больше клубов будут попадать в еврокубки, тем больше они начнут вкладывать в инфраструктуру. Не надо забывать, что есть еще и финансовая составляющая, ведь за каждую победу и каждый проход в следующий раунд клубы получают деньги, причем немалые», — сказал Лебедев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.03.2017 15:25
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    Комментарии46
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    • ...
      Рейтинг: +2862

      nemolod 16 марта 2017, 10:07

      Он,этот уровень если и растет,то только в команде депутатов думы!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +82

      STALKER27 16 марта 2017, 01:20

      Мне стыдно...
      Член исполкома РФС и вице-спикер Госдумы РФ говорит такое: "Было больно смотреть, как «Ростов» играл против «Манчестер Юнайтед» на своем ужасном стадионе."
      А что ты, сука, сделал для того чтобы было не больно...

      0
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 15 марта 2017, 23:23

      Но ведь кто-то же ему об этом сказал! Сам бы точно не додумался - нечем :))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 15 марта 2017, 20:39

      Опять Запад подставился.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 15 марта 2017, 20:36

      Даёшь 101-е место к 2018 г.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      guron88 15 марта 2017, 20:35

      Вот и славненько, что уровень растет! Как раз рост и подоспеет к Кубоку конфедераций 2017 ! А потом и к Чемпионату Мира... Вот и посмотрим, что за уровень. Ох, жду с нетерпением !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 15 марта 2017, 20:06

      Количество заграничной недвижимости российского депутата прямо пропорционально количеству публичных проклятий депутата этой заграницы.

      1
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      Рейтинг: +93

      Borz1 15 марта 2017, 19:05

      какие руководители,такой и футбол

      1
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      Рейтинг: +164

      kimi2005 15 марта 2017, 18:46

      Кого мы бля избрали?Я просто фигею с них!

      2
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > kimi2005 16 марта 2017, 10:58

      ...от нас не зависит избирательная компания,а в этой организации этот гражданин пребывает благодаря сбережениям,заработанные непосильным трудом.И ещё они говорят: меньше жрать надо...

      0
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      Рейтинг: +102

      Андрей32 15 марта 2017, 18:43

      Они там совсем *банулись со своим Западом. Шайка имбицилов пытается оправдать свою некомпетентность, сваливая всю вину на какое-то абстрактное понятие. Члены госдумы не перестают удивлять

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