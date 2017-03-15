Депутат Госдумы: «Уровень российского футбола растет, несмотря на попытки Запада направить его вниз»

Член исполкома РФС и вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев высказал мнение о том, что в сезоне-2018/19 РФПЛ будут представлять три команды в Лиге чемпионов. По мнению Лебедева, это большое достижение для страны, уровень футбола в которой неуклонно растет.

«Это большое достижение для нашей страны. Большое количество команд в Лиге чемпионов и Лиге Европы говорит о высоком уровне футбола в России. Наши клубы пока не совсем на равных, но готовы соперничать с топ-клубами Европы. Каждый год мы видим интересные противостояния, и почти каждый год наши команды обыгрывают одного из грандов европейского футбола. Они будут набираться опыта в еврокубках, и их мастерство будет расти.

Уровень российского футбола неуклонно растет. Несмотря на все попытки Запада направить его вниз. Мы видим это и по выступлению команд, и по таблице коэффициентов. Надеюсь, что этот прогресс подстегнет российские клубы больше вкладывать в инфраструктуру. Было больно смотреть, как «Ростов» играл против «Манчестер Юнайтед» на своем ужасном стадионе. Чем больше клубов будут попадать в еврокубки, тем больше они начнут вкладывать в инфраструктуру. Не надо забывать, что есть еще и финансовая составляющая, ведь за каждую победу и каждый проход в следующий раунд клубы получают деньги, причем немалые», — сказал Лебедев.