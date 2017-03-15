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  • Депутат Госдумы: «Уровень российского футбола растет, несмотря на попытки Запада направить его вниз»

Депутат Госдумы: «Уровень российского футбола растет, несмотря на попытки Запада направить его вниз»

15 марта 2017, 15:25
48

Член исполкома РФС и вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев высказал мнение о том, что в сезоне-2018/19 РФПЛ будут представлять три команды в Лиге чемпионов. По мнению Лебедева, это большое достижение для страны, уровень футбола в которой неуклонно растет.

«Это большое достижение для нашей страны. Большое количество команд в Лиге чемпионов и Лиге Европы говорит о высоком уровне футбола в России. Наши клубы пока не совсем на равных, но готовы соперничать с топ-клубами Европы. Каждый год мы видим интересные противостояния, и почти каждый год наши команды обыгрывают одного из грандов европейского футбола. Они будут набираться опыта в еврокубках, и их мастерство будет расти.

Уровень российского футбола неуклонно растет. Несмотря на все попытки Запада направить его вниз. Мы видим это и по выступлению команд, и по таблице коэффициентов. Надеюсь, что этот прогресс подстегнет российские клубы больше вкладывать в инфраструктуру. Было больно смотреть, как «Ростов» играл против «Манчестер Юнайтед» на своем ужасном стадионе. Чем больше клубов будут попадать в еврокубки, тем больше они начнут вкладывать в инфраструктуру. Не надо забывать, что есть еще и финансовая составляющая, ведь за каждую победу и каждый проход в следующий раунд клубы получают деньги, причем немалые», — сказал Лебедев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига
Комментарии (48)
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la verdad
1489581776
У Бомбардира есть чувство юмора раз таких клоунов цитирует и выставляет на посмешище. Респект Бомбардиру. Пинок под зад депутату!
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Charlz
1489582666
как в лужу пёрнул. Дать бы ему мотыгу и отправить картошку сажать, все толко больше было бы
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Шаен
1489583403
Наш футбол это когда толпы нищебродов отдают свои последние деньги чтобы посмотреть как кучка милиардеров гоняют мячик! Любая бездарность с российским паспортом возомнившая себя футболистом за день получает столько что никому из нас за год не заработать!
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vaenruk
1489584278
Очередное подтверждение того, что страной управляют ПОЛНОСТЬЮ некомпетентные люди
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Ужас Мудко
1489588019
Клинический идиот,точнее скоморох,как и его папаша.
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Zeff
1489588783
На место Мутко метит.
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Мары
1489589180
Ой мля, чё он несёт ? У нас Мутко с этим отлично справляется. Какой на фиг запад ? Чувак, который планомерно уничтожает отечественный футбол, прекрасно чувствует себя главой этого футбола.Чтобы что то хорошо уничтожить, это надо возглавить.Что Мудко и сделал.
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dolf666
1489589310
ё*аный стыд. и ведь овощи смотрящие новости по телеку, будут считать что это внатуре загнивающий запад виноват
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ivanthebest
1489591114
Он вообще в курсе какую укуренную х..йню он несёт? Какие немалые деньги, ты о чём вообще? Победитель ЛЕ получает максимум 20 лямов за все коврижки, в ЛЧ нашим больше 15-20 лямов также не срубить ни при каких раскладах, о каких деньгах он говорит? С нынешним лимитом, где все деньги уходят на 6-7 бездарных игроков уровня Кокорина о какой прибыли может идти речь и о каком качестве футбола он трепещится? Какое нах мастерство? Если б не Гос.бабло вся кормушка бы разлетелась к едрени фени... Но, и оно не вечное... Пока у нас действует лимит, ни о каком прогрессе речи и не будет идти. Уж лучше бы я посмотрел на какого-нибудь молодого немца, который ..опу рвёт на поле за пару соток, чем на Кокошку, который получает около 4 лямов и нихера не напрягается... А там бы и конкуренция подтянулась, и всякие Миранчуки, да Набиуллины не прикрывались бы лимитом, а похали как ишаки.
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Андрей32
1489592619
Они там совсем *банулись со своим Западом. Шайка имбицилов пытается оправдать свою некомпетентность, сваливая всю вину на какое-то абстрактное понятие. Члены госдумы не перестают удивлять
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