Тренер «Порту» посетовал на удаления в матчах с «Ювентусом»

Главный тренер «Порту» Нуну Эшпириту Санту считает, что если бы не удаления в матчах против «Ювентуса», то результат противостояния мог быть другим.

«Как и в первом матче, красная карточка стала решающей. Всегда есть повод подумать над тем, чего мы могли бы достигнуть с 11 игроками в этих двух поединках.

Сегодня мы просто хотели играть в свой футбол. Мы хорошо начали, владели мячом, надежно защищались. Мы показали мастерство и действовали уверенно. Мы знали, что нам нужно было забить как минимум два гола, но при этом мы не хотели изменять своему стилю. И до удаления у нас все получалось.

Во втором тайме я был поражен активной поддержкой наших болельщиков. Эта поддержка дала нам дополнительные силы. Мы больше не пропустили. Кроме того, мы даже создали несколько моментов после перерыва. Мы действительно стали единым целым. Такой сплоченности у нас никогда не было ранее», – сказал Нуну.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» – «Порту» закончился со счетом 1:0. В первой встрече противостояния сильнее также были итальянцы – 2:0.