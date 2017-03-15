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    Тренер «Порту» посетовал на удаления в матчах с «Ювентусом»

    Главный тренер «Порту» Нуну Эшпириту Санту считает, что если бы не удаления в матчах против «Ювентуса», то результат противостояния мог быть другим.

    «Как и в первом матче, красная карточка стала решающей. Всегда есть повод подумать над тем, чего мы могли бы достигнуть с 11 игроками в этих двух поединках.

    Сегодня мы просто хотели играть в свой футбол. Мы хорошо начали, владели мячом, надежно защищались. Мы показали мастерство и действовали уверенно. Мы знали, что нам нужно было забить как минимум два гола, но при этом мы не хотели изменять своему стилю. И до удаления у нас все получалось.

    Во втором тайме я был поражен активной поддержкой наших болельщиков. Эта поддержка дала нам дополнительные силы. Мы больше не пропустили. Кроме того, мы даже создали несколько моментов после перерыва. Мы действительно стали единым целым. Такой сплоченности у нас никогда не было ранее», – сказал Нуну.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» – «Порту» закончился со счетом 1:0. В первой встрече противостояния сильнее также были итальянцы – 2:0.

    Источник: УЕФА

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    15.03.2017 06:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +23

      CyPOBbIiXaH 15 марта 2017, 12:46

      судья в обоих матчах всё решил

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > CyPOBbIiXaH 15 марта 2017, 14:59

      не судья, а игроки Порту... это как раз тот момент, когда обе красные были 100% по делу

      1
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      Рейтинг: -186

      Protosser > CyPOBbIiXaH 15 марта 2017, 17:40

      Очередной укурок.


      Вас таких тут много развелось, когда на ЛЮБОЙ пенальти ЛЮБОЙ команды начинают вопить "судья все решил"..
      Ты смотрел матч-то? Или момент тот хотя бы?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +23

      CyPOBbIiXaH > Protosser 15 марта 2017, 18:20

      представь себе смотрел, очередной глор юве

      1
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      ...
      Рейтинг: -186

      Protosser > CyPOBbIiXaH 18 апреля 2017, 14:12

      Слово выучил?) Молодец.
      Я болею за этот клуб с 1999.

      -1
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