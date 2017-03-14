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    Пятеро болельщиков «Спартака» погибли в автокатастрофе, возвращаясь домой после матча с «Анжи»

    Пятеро болельщиков «Спартака» из Вологодской и Архангельской областей погибли в автокатастрофе после возвращения домой с матча 19-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:0). По информации источника, ДТП произошло в районе Ярославля, когда легковой автомобиль, в котором находились молодые люди, лоб в лоб столкнулся с грузовиком.

    Сообщается, что на месте происшествия была найдена атрибутика «Спартака». Один из болельщиков, который был за рулем, погиб на месте, четверо остальных скончались в больнице.

    Источник: ВГТРК

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    14.03.2017 16:20
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    Комментарии51
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      Рейтинг: +74

      краббб 15 марта 2017, 14:57

      жесть!скорблю!

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 марта 2017, 06:11

      Пусть земля вам будет пухом.Родным и близким искреннее соболезнование.

      0
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      Рейтинг: +1191

      ttter 15 марта 2017, 03:01

      Земля Вам пухом.

      0
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      Рейтинг: +111

      lifter025 15 марта 2017, 01:45

      Искренние соболезнования родным...

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 14 марта 2017, 22:40

      Светлая память....

      0
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      Рейтинг: +248

      Mihei888 14 марта 2017, 22:26

      Земля пухом и вечный покой
      скорбим,покойтесь с миром красно-белые Братья!

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      Рейтинг: +3479

      Fancyfall 14 марта 2017, 22:11

      светлая память

      0
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 14 марта 2017, 21:50

      Жизнь - жестока и несправедлива(((
      Искренние соболезнования родным и близким!

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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 14 марта 2017, 21:41

      Как всегда футбольный бог забирает лучших!!!
      К Старостиным и Бескову.

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      Рейтинг: +34

      Raydert1 14 марта 2017, 21:09

      T_T

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