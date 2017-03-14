Пятеро болельщиков «Спартака» погибли в автокатастрофе, возвращаясь домой после матча с «Анжи»

Пятеро болельщиков «Спартака» из Вологодской и Архангельской областей погибли в автокатастрофе после возвращения домой с матча 19-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:0). По информации источника, ДТП произошло в районе Ярославля, когда легковой автомобиль, в котором находились молодые люди, лоб в лоб столкнулся с грузовиком.

Сообщается, что на месте происшествия была найдена атрибутика «Спартака». Один из болельщиков, который был за рулем, погиб на месте, четверо остальных скончались в больнице.