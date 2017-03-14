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  • Пятеро болельщиков «Спартака» погибли в автокатастрофе, возвращаясь домой после матча с «Анжи»

Пятеро болельщиков «Спартака» погибли в автокатастрофе, возвращаясь домой после матча с «Анжи»

14 марта 2017, 16:20
55

Пятеро болельщиков «Спартака» из Вологодской и Архангельской областей погибли в автокатастрофе после возвращения домой с матча 19-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:0). По информации источника, ДТП произошло в районе Ярославля, когда легковой автомобиль, в котором находились молодые люди, лоб в лоб столкнулся с грузовиком.

Сообщается, что на месте происшествия была найдена атрибутика «Спартака». Один из болельщиков, который был за рулем, погиб на месте, четверо остальных скончались в больнице.

Источник: ВГТРК
Россия. Премьер-лига Спартак Анжи
Комментарии (55)
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Havbek
1489498658
Все они жители Вологодской области:
Роман П. 1991 г.р. (водитель); Роман Г. 1991 г.р.; Евгений П. 1991 г.р.; Артём П. 2006 г.р.; Ксения Б. 1992 г.р. На месте автокатастрофы в разбитой иномарке обнаружены атрибуты болельщиков "Спартака" — несколько красно-белых шарфов....соболезнования.
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Болельщик Реал Мадрида
1489499318
А вот это очень не приятно. Это очень печально и трагично. В данной ситуации, не стоит товарищи в распри вступать. Пытаться иронизировать на тему ФК "Спартак", как-то тролить его. Я тоже не люблю ФК "Спартак", но не хочу ничего говорить. Этти ребята были преданными болельщиками раз поехали на матч в Дагестан. Это достойно уважения и памяти настоящего болельщика, каков он бы не был, какой клуб бы не поддерживал. Вечная память ребятам которые погибли. Царство небесное болельщикам ФК "Спартак".
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С-Пб on-line
1489499730
Соболезную
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Дима-губаха
1489499763
Круто!
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AlexRusBrantas
1489500467
я болельщик Зенита, соболезную всем родственникам, не имеет значения привязанность к клубу, это люди, и их уже нет!!! вечная память....
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Avaretz
1489505609
Это ужасно, дай Бог здоровья их близким, им тяжело будет это пережить.
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Xiko
1489507121
Ого:С Пусть им земля будет пухом!
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ВЛАДИВОСТОК
1489507185
Не важно за кого болели , их сердца были отданы футболу . Светлая память ребятам !!! Искренне жаль и больно узнавать такие новости.........
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Мары
1489510245
Пусть земля будет пухом.
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mihail200606
1489511781
че то не везет спартковским болелам.. одного недавно в краснодаре троллейбус сбил насмерть... теперь эти.. соболезную..
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