Встречу «Манчестер Юнайтед» и «Ростова» рассудит бригада арбитров из Литвы

Стали известны имена арбитров, получивших служебные назначения на ответную встречу «Манчестер Юнайтед» и «Ростова» в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

Соперников рассудит судейская бригада из Литвы, главным рефери назначен Гедиминас Мажейка. Помогать ему на бровках будут Витаутас Шимкус и Витенис Казлаускас, а за воротами – Донатас Румшас и Робертас Валиконис. Резервным арбитром выступит Довидас Сужеделис.

Игра в Манчестере состоится 16 марта и начнется в 23:05 по московскому времени. В первом матче в Ростове-на-Дону соперники не выявили сильнейшего, сыграв вничью со счетом 1:1.