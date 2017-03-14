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    Встречу «Манчестер Юнайтед» и «Ростова» рассудит бригада арбитров из Литвы

    Стали известны имена арбитров, получивших служебные назначения на ответную встречу «Манчестер Юнайтед» и «Ростова» в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

    Соперников рассудит судейская бригада из Литвы, главным рефери назначен Гедиминас Мажейка. Помогать ему на бровках будут Витаутас Шимкус и Витенис Казлаускас, а за воротами – Донатас Румшас и Робертас Валиконис. Резервным арбитром выступит Довидас Сужеделис.

    Игра в Манчестере состоится 16 марта и начнется в 23:05 по московскому времени. В первом матче в Ростове-на-Дону соперники не выявили сильнейшего, сыграв вничью со счетом 1:1.

    Источник: УЕФА

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    14.03.2017 14:26
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +33

      kazak162 15 марта 2017, 17:29

      Теперь Ростову еще тяжелей придется!

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар > kazak162 15 марта 2017, 20:21

      Точно. Вообще невезуха с судьями у нас на этом этапе в ЛЕ я смотрю. Видимо, на этом все для нас и закончится, но хорошо хоть коэффициент подняли немножко.

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 15 марта 2017, 15:31

      Да нормальные судьи, не выдумывайте!!!

      2
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      Рейтинг: -104

      Zenit2312 15 марта 2017, 00:06

      Хреново для ростова.Ублюдки нацистские засудят

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 14 марта 2017, 19:24

      Вы о чём говорите ?Никто никого не засуживает.Судя по вашим коменам,в первой игре немецкие судьи должны были нам пеналей пять назначить,в отместку за Сталинград)))

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 14 марта 2017, 16:14

      Так, начинаем думать какой же судья устроит нас. Казах, еще кто? Ни кто на ум не приходит. Да не дергайтесь вы, им всем пох кого судить, иначе можно остаться без работы.

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 14 марта 2017, 15:58

      Эти всех злее!

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      Рейтинг: +351

      simoron81 14 марта 2017, 15:47

      Давай Ростов

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      Рейтинг: +178

      Zenit & MU 14 марта 2017, 15:46

      Желаю победы Ростову!!! Но вот с судьей не подфартило конечно, этот все сделает чтобы Россия не прошла дальше(((

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      Рейтинг: +116

      Pirboy 14 марта 2017, 15:44

      Бог Вам в помощь........

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      Рейтинг: +313

      ijgjr 14 марта 2017, 15:39

      Все - считай приплыли в помочь еще судья из Литвы - ничего хорошего не жду

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