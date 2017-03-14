Ринат Билялетдинов считает, что с Ари в составе «Локомотив» обыграл бы «Краснодар»

Бывший главный тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов выразил мнение, что железнодорожники выиграли бы у «Краснодара» в матче 19-го тура РФПЛ, если бы могли заявить на игру нападающего Ари. Напомним, что бразилец не смог принять участие в поединке с «быками» из-за пункта, прописанного в арендном соглашении.

«На атакующем потенциале «Локо» сильно сказалось отсутствие Ари. Будь он в составе, они, скорее всего, выиграли бы.

В игре «Краснодара» с выходом Мамаева появился креатив, а «Локомотив» этого момента не прочувствовал. Появились свободные зоны, и они начали позволять сопернику делать передачи. Что ж, футбола без ошибок не бывает. Не могу сказать, что кто-то сегодня переиграл кого-то вчистую. Владеть мячом — это не значит создавать голевые моменты», — сказал Билялетдинов.

Матч «Локомотив» – «Краснодар» завершился волевой победой гостей – 2:1.