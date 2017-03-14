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  • Ринат Билялетдинов считает, что с Ари в составе «Локомотив» обыграл бы «Краснодар»

Ринат Билялетдинов считает, что с Ари в составе «Локомотив» обыграл бы «Краснодар»

14 марта 2017, 07:26
7

Бывший главный тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов выразил мнение, что железнодорожники выиграли бы у «Краснодара» в матче 19-го тура РФПЛ, если бы могли заявить на игру нападающего Ари. Напомним, что бразилец не смог принять участие в поединке с «быками» из-за пункта, прописанного в арендном соглашении.

«На атакующем потенциале «Локо» сильно сказалось отсутствие Ари. Будь он в составе, они, скорее всего, выиграли бы.

В игре «Краснодара» с выходом Мамаева появился креатив, а «Локомотив» этого момента не прочувствовал. Появились свободные зоны, и они начали позволять сопернику делать передачи. Что ж, футбола без ошибок не бывает. Не могу сказать, что кто-то сегодня переиграл кого-то вчистую. Владеть мячом — это не значит создавать голевые моменты», — сказал Билялетдинов.

Матч «Локомотив» – «Краснодар» завершился волевой победой гостей – 2:1.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Краснодар Ари Билялетдинов Ринат
Комментарии (7)
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bolela_16
1489476326
если б у моей бабушки был...
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Raider26
1489476399
Зажопили 500 тыс, и вот результат, забивать никто не может
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LokoGoGo
1489491906
Убирай Майкона, выпуская Галаджана, убирай Фернандеша, ставь Касаева, меняй всё по флангам и в путь. Нет, надо ждать, когда Фернандеш ноги сломет, делая бессмысленные финты, ждать, когда майкон просто дотронется до мяча
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Kurt Broot
1489517060
Палыч не сменил Миранчука .тот во 2м тайме не играл.
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