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    Ринат Билялетдинов считает, что с Ари в составе «Локомотив» обыграл бы «Краснодар»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов выразил мнение, что железнодорожники выиграли бы у «Краснодара» в матче 19-го тура РФПЛ, если бы могли заявить на игру нападающего Ари. Напомним, что бразилец не смог принять участие в поединке с «быками» из-за пункта, прописанного в арендном соглашении.

    «На атакующем потенциале «Локо» сильно сказалось отсутствие Ари. Будь он в составе, они, скорее всего, выиграли бы.

    В игре «Краснодара» с выходом Мамаева появился креатив, а «Локомотив» этого момента не прочувствовал. Появились свободные зоны, и они начали позволять сопернику делать передачи. Что ж, футбола без ошибок не бывает. Не могу сказать, что кто-то сегодня переиграл кого-то вчистую. Владеть мячом — это не значит создавать голевые моменты», — сказал Билялетдинов.

    Матч «Локомотив» – «Краснодар» завершился волевой победой гостей – 2:1.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.03.2017 07:26
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 14 марта 2017, 22:45

      Бывший главный тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов бредит... Закусывать надо !

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +43

      Kurt Broot 14 марта 2017, 21:44

      Палыч не сменил Миранчука .тот во 2м тайме не играл.

      0
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 14 марта 2017, 14:45

      Убирай Майкона, выпуская Галаджана, убирай Фернандеша, ставь Касаева, меняй всё по флангам и в путь. Нет, надо ждать, когда Фернандеш ноги сломет, делая бессмысленные финты, ждать, когда майкон просто дотронется до мяча

      0
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      ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 > LokoGoGo 14 марта 2017, 18:52

      Вот мы это видим,а Шпалыч?

      0
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > zra78 14 марта 2017, 21:08

      мне вчера казалось, что Палыч после 70й минуты просто смотрел "мячик"

      0
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      Рейтинг: -90

      Raider26 14 марта 2017, 10:26

      Зажопили 500 тыс, и вот результат, забивать никто не может

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 14 марта 2017, 10:25

      если б у моей бабушки был...

      1
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      Рейтинг: +33709

      zra78 > bolela_16 14 марта 2017, 12:32

      То значит твой дед был бы пид.ром?

      -2
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