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    Шишкин: «После матча зашел в раздевалку «Локомотива»

    Защитник «Краснодара» Роман Шишкин, права на которого принадлежат «Локомотиву», поделился мнением о матче 19-го тура между «быками» и железнодорожниками. Напомним, встреча закончилась победой краснодарского клуба со счетом 2:1.

    «Игра складывалась моментами. Мы стали действовать неправильно и из-за своих ошибок, обрезов, «Локомотив» перехватил инициативу. Хорошо, что «Краснодар» адаптировался во втором тайме, выровнял ситуацию. Отсюда создавались моменты, и мы забили. Не сказал бы, что первый тайм «Краснодар» провел плохо. Но из-за своей ошибки пропустили и во втором тайме старались исправить ситуацию. Гнули свою линию, отсюда и итоговый результат матча.

    «Локомотив» поджал нас в концовке, скорее это психологический момент. Также не стоит забывать, что мы вдесятером доигрывали встречу. Отсюда больше акцентированной игры в обороне. В принципе выдержали. Общался ли сегодня с ребятами из «Локомотива»? Да практически со всеми, я же всех их знаю. И после матча зашел в раздевалку, и на поле обменивались фразами», – сказал футболист.

    «Краснодар» вышел на четвертую позицию в чемпионате России. «Локомотив» – 10-й.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.03.2017 23:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 14 марта 2017, 00:12

      Вот зачем его отдали?

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