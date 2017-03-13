Самедов: «Просто был невероятно рад, что забил в первой домашней игре за «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился эмоциями от матча 19-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:0). Напомним, хавбек стал автором единственного гола в этой встрече.

«Тренерский штаб попросил насытить зону и держаться поближе к центральному нападающему Зе Луишу. Последовала отличная передача Димы Комбарова, а мне удалось ворваться и забить гол. Если честно, то я уже не помню, что кричал после забитого гола. Сложно объяснить, потому что это были особенные эмоции. Просто был невероятно рад, что забил в первой домашней игре за «Спартак», – сказал Самедов.

«Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.