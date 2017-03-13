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    Самедов: «Просто был невероятно рад, что забил в первой домашней игре за «Спартак»

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился эмоциями от матча 19-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:0). Напомним, хавбек стал автором единственного гола в этой встрече.

    «Тренерский штаб попросил насытить зону и держаться поближе к центральному нападающему Зе Луишу. Последовала отличная передача Димы Комбарова, а мне удалось ворваться и забить гол. Если честно, то я уже не помню, что кричал после забитого гола. Сложно объяснить, потому что это были особенные эмоции. Просто был невероятно рад, что забил в первой домашней игре за «Спартак», – сказал Самедов.

    «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.

    Источник: Спорт FM

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    13.03.2017 21:10
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +37

      Arsenal Tula LDPR 14 марта 2017, 08:47

      Красавчик

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 марта 2017, 07:04

      Красавчик.

      0
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      Рейтинг: +175

      Freux 14 марта 2017, 06:01

      С возвращением

      0
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      Рейтинг: +417

      leonard1984 13 марта 2017, 22:32

      Александр молодец! Я рад, с возвращением.

      1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 13 марта 2017, 22:14

      На самом деле мне показалось, что когда все поздравляли его, он едва не расплакался. Это были очень правильные эмоции, понятные только ему. И я более чем уверен, что Самедов лучшее приобретение Спартака за последние годы. А вернее лучшее возвращение игрока....

      2
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      Рейтинг: +8

      Ragnarr 13 марта 2017, 22:01

      Хорошо что забил,молодец но почти не видно было в первом тайме и это не есть хорошо.
      надо наигрываться

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