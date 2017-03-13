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    Бубнов: «Дзюба и Ари? Выбрал бы бразильца»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал о своем отношении к натурализации легионеров в сборной России, а также заявил, что нападающий «Локомотива» Ари сильнее форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

    «Я вполне положительно отношусь к натурализации, если только легионер на голову выше российского игрока. К примеру, если бы мне пришлось выбирать между Артемом Дзюбой и Ари, то я выбрал бы бразильского форварда. Он более разнообразен в атакующих действиях», – сказал Бубнов.

    31-летний Ари выступает в российских клубах с 2010 года.

    Источник: Спорт FM

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    13.03.2017 20:44
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 20 марта 2017, 20:07

      Сравнил жопу с пальцем!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 14 марта 2017, 08:43

      Тебе нравятся смугленькие?!..)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 14 марта 2017, 04:14

      И я бы выбрала Ари

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 14 марта 2017, 00:13

      Последнее время он по делу говорит ! Дзюба это камень , уровень средней команды чемпионата России

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +272

      luke-c1 13 марта 2017, 22:55

      Блин, Бубен пугает, он бы ещё Джано и Ещенко сравнил.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +92

      xerovazest 13 марта 2017, 22:39

      Сашку Кокорина никто не видел?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 13 марта 2017, 22:19

      дзюбу в туалет смыть

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 13 марта 2017, 22:01

      Бубнов или туалетная бумага? Выбрал бы туалетную бумагу

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 13 марта 2017, 21:36

      Даже БуБнОв убедился , что дзюба - БРЕВНО! !!!ХА ХА ХА

      0
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