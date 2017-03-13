Бубнов: «Дзюба и Ари? Выбрал бы бразильца»

Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал о своем отношении к натурализации легионеров в сборной России, а также заявил, что нападающий «Локомотива» Ари сильнее форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Я вполне положительно отношусь к натурализации, если только легионер на голову выше российского игрока. К примеру, если бы мне пришлось выбирать между Артемом Дзюбой и Ари, то я выбрал бы бразильского форварда. Он более разнообразен в атакующих действиях», – сказал Бубнов.

31-летний Ари выступает в российских клубах с 2010 года.