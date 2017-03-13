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Бубнов: «Дзюба и Ари? Выбрал бы бразильца»

13 марта 2017, 20:44
9

Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал о своем отношении к натурализации легионеров в сборной России, а также заявил, что нападающий «Локомотива» Ари сильнее форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Я вполне положительно отношусь к натурализации, если только легионер на голову выше российского игрока. К примеру, если бы мне пришлось выбирать между Артемом Дзюбой и Ари, то я выбрал бы бразильского форварда. Он более разнообразен в атакующих действиях», – сказал Бубнов.

31-летний Ари выступает в российских клубах с 2010 года.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Кубок конфедераций Локомотив Зенит Россия Дзюба Артем Ари Бубнов Александр
Комментарии (9)
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Юрэс
1489430188
Даже БуБнОв убедился , что дзюба - БРЕВНО! !!!ХА ХА ХА
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Федорыч-НН
1489431678
Бубнов или туалетная бумага? Выбрал бы туалетную бумагу
Ответить
АндрейФКСМ
1489432766
дзюбу в туалет смыть
Ответить
xerovazest
1489433997
Сашку Кокорина никто не видел?
Ответить
luke-c1
1489434955
Блин, Бубен пугает, он бы ещё Джано и Ещенко сравнил.
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Derzkiy1
1489439620
Последнее время он по делу говорит ! Дзюба это камень , уровень средней команды чемпионата России
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арейская
1489454089
И я бы выбрала Ари
Ответить
каа
1489470201
Тебе нравятся смугленькие?!..)))
Ответить
solyh-1962
1490029646
Сравнил жопу с пальцем!!!
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