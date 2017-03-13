На КДК РФС рассмотрят отказ Луческу от флеш-интервью

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу может быть наказан за отказ от флеш-интервью после матча 19-го тура российской Премьер-лиги с «Амкаром». В этой встрече победу одержала пермская команда со счетом 1:0.

«Мы также рассмотрим использование болельщиками «Спартака» пиротехники на матче с «Анжи» и скандирование оскорбительных кричалок болельщиками «Оренбурга» на выездной игре с «Рубином» (0:0), – сказал глава контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Артур Григорьянц.

Стоит отметить, что заседание КДК РФС состоится в среду, 15 марта.