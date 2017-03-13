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    На КДК РФС рассмотрят отказ Луческу от флеш-интервью

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу может быть наказан за отказ от флеш-интервью после матча 19-го тура российской Премьер-лиги с «Амкаром». В этой встрече победу одержала пермская команда со счетом 1:0.

    «Мы также рассмотрим использование болельщиками «Спартака» пиротехники на матче с «Анжи» и скандирование оскорбительных кричалок болельщиками «Оренбурга» на выездной игре с «Рубином» (0:0), – сказал глава контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Артур Григорьянц.

    Стоит отметить, что заседание КДК РФС состоится в среду, 15 марта.

    Источник: ТАСС

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    13.03.2017 11:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 13 марта 2017, 12:38

      Пусть Турбин оплатит...

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    • ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 13 марта 2017, 11:33

      не бедный,штраф оплатит.

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