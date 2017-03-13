Примера. «Реал» переиграл «Бетис» благодаря голу Рамоса

В рамках 27-го тура Примеры «Реал» на своем поле одержал волевую победу над «Бетисом». На 25-й минуте встречи голкипер мадридского клуба Кейлор Навас ошибся и отправил мяч в собственные ворота. Под занавес первой половины встречи Криштиану Роналду счет сровнял. Итоговый гол на счету Серхио Рамоса на 81-й минуте игры.

Таким образом, «Реал» вышел на чистое первое место в чемпионате Испании. «Бетис» на 14-й позиции.

Испания. Примера. 27-й тур

Реал – Бетис – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Навас, 25 (в свои ворота); 1:1 – Роналду, 41; 2:1 – Рамос, 81.

Удаления: нет – Пиччини, 78.

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