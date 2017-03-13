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    Примера. «Реал» переиграл «Бетис» благодаря голу Рамоса

    В рамках 27-го тура Примеры «Реал» на своем поле одержал волевую победу над «Бетисом». На 25-й минуте встречи голкипер мадридского клуба Кейлор Навас ошибся и отправил мяч в собственные ворота. Под занавес первой половины встречи Криштиану Роналду счет сровнял. Итоговый гол на счету Серхио Рамоса на 81-й минуте игры.

    Таким образом, «Реал» вышел на чистое первое место в чемпионате Испании. «Бетис» на 14-й позиции.

    Испания. Примера. 27-й тур

    Реал – Бетис – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Навас, 25 (в свои ворота); 1:1 – Роналду, 41; 2:1 – Рамос, 81.

    Удаления: нет – Пиччини, 78.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.03.2017 00:39
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +26

      ЧИНГИСХАН 90 14 марта 2017, 10:00

      С таким темпом Реал Мадрид не станет чемпионом! Прошло годный реал был лучше чем в этом году! Конечно все решиться эль классико, но Барса тоже не лучший форме! Удачи Зидану!) думаю что Барса станет чемпионом!,))))

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 13 марта 2017, 12:31

      Рамос ташит реал... если т этот сезон реал останется без чемпионства... лучше нападение вышвернуть... 5 год без чемпионства это уже не тот с такими игроками

      0
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 13 марта 2017, 11:23

      Срамос достал уже... Ставку Такую испоганил

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      Рейтинг: +30

      Daniil Boiko 13 марта 2017, 09:18

      Что касается Роналду,он очень резко начал сдавать.Создаёт моменты,но не реализовывает.

      0
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      Рейтинг: +30

      Daniil Boiko 13 марта 2017, 09:17

      Рамос лучший в Реале на данный момент!

      0
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 13 марта 2017, 06:35

      Есть люди в испанских...грандах

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      Рейтинг: +929

      ДСА 13 марта 2017, 05:12

      Два поражения градов было бы перебором для одного тура.

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 13 марта 2017, 04:53

      Лучшим бомбардиром метит стать команды)

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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 13 марта 2017, 00:44

      так держать КАПИТАН!

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