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Примера. «Реал» переиграл «Бетис» благодаря голу Рамоса

13 марта 2017, 00:39
13

В рамках 27-го тура Примеры «Реал» на своем поле одержал волевую победу над «Бетисом». На 25-й минуте встречи голкипер мадридского клуба Кейлор Навас ошибся и отправил мяч в собственные ворота. Под занавес первой половины встречи Криштиану Роналду счет сровнял. Итоговый гол на счету Серхио Рамоса на 81-й минуте игры.

Таким образом, «Реал» вышел на чистое первое место в чемпионате Испании. «Бетис» на 14-й позиции.

Испания. Примера. 27-й тур

Реал – Бетис – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Навас, 25 (в свои ворота); 1:1 – Роналду, 41; 2:1 – Рамос, 81.

Удаления: нет – Пиччини, 78.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Реал Бетис Рамос Серхио Роналду Криштиану Навас Кейлор
Комментарии (13)
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САНЁК17
1489355048
так держать КАПИТАН!
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Аид666
1489369991
Лучшим бомбардиром метит стать команды)
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ДСА
1489371158
Два поражения градов было бы перебором для одного тура.
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Амба Нагорск
1489376133
Есть люди в испанских...грандах
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Daniil Boiko
1489385875
Рамос лучший в Реале на данный момент!
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Daniil Boiko
1489385933
Что касается Роналду,он очень резко начал сдавать.Создаёт моменты,но не реализовывает.
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КАРАТ
1489393431
Срамос достал уже... Ставку Такую испоганил
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de bruyne
1489397469
Рамос ташит реал... если т этот сезон реал останется без чемпионства... лучше нападение вышвернуть... 5 год без чемпионства это уже не тот с такими игроками
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ЧИНГИСХАН 90
1489474837
С таким темпом Реал Мадрид не станет чемпионом! Прошло годный реал был лучше чем в этом году! Конечно все решиться эль классико, но Барса тоже не лучший форме! Удачи Зидану!) думаю что Барса станет чемпионом!,))))
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