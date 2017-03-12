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    Кубок Англии. «Тоттенхэм» благодаря хет-трику Сона разгромил «Миллуолл» и вышел в полуфинал

    В матче 1/4 финала Кубка Англии «Тоттенхэм» в родных стенах забил шесть безответных мячей в ворота «Миллуолла». Хет-трик в составе победителей оформил нападающий Хонг-Мин Сон.

    Таким образом, «Тоттенхэм» вышел в полуфинал турнира. Соперник команды Маурисио Покеттино станет известен после жеребьевки. Ранее стадию четвертьфинала преодолели «Манчестер Сити» и «Арсенал».

    Кубок Англии. 1/4 финала

    Тоттенхэм – Миллуолл – 6:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Эриксен, 31; 2:0 – Сон, 41; 3:0 – Сон, 54; 4:0 – Алли, 72; 5:0 – Янссен, 80; 6:0 – Сон, 90+2.

    Календарь Кубка Англии

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.03.2017 18:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 12 марта 2017, 20:34

      Сонище

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