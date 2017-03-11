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    Акинфеев в знак поддержки подарил 18-летнему вратарю «Томи» свой свитер

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев после матча 19-го тура РФПЛ против «Томи» (4:0) встретился с 18-летним вратарем сибиряков Александром Мелиховым. По информации источника, Акинфеев зашел в раздевалку к молодому коллеге, подарил свой свитер и выразил слова поддержки.

    Отметим, что Мелихов за два последних матча чемпионата России пропустил в общей сложности 10 голов. Акинфеев же после данной встречу установил рекорд национального первенства по количеству «сухих» матчей (161 встреча), обойдя достижение Льва Яшина.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.03.2017 20:54
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 12 марта 2017, 15:36

      Я может конечно ошибаюсь,но у Яшина есть золотой матч, и нехреновая серия из калача(которой Игорь не имеет)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 12 марта 2017, 14:20

      Это правильно!

      -1
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 12 марта 2017, 01:23

      Это он постирать отдал)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 12 марта 2017, 01:22

      А Березуцкий носки)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 11 марта 2017, 21:39

      Зря вы так! В Томи действительно ситуация не комильфо. Такие поступки мотивируют. Неужели всем интересно смотреть матчи с явными аутсайдерами.
      А этот криворукий не раз за сборную сейвы исполнял.

      7
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      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 > RedWhiteFans2 12 марта 2017, 02:59

      Так то да, не футбол, а избиение младенца! Такими темпами Томь поставит антирекорд по пропущенным голам за сезон!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 11 марта 2017, 21:06

      Слабоват

      0
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      Рейтинг: +271

      artem 81 11 марта 2017, 21:06

      нойер прям подарил

      -2
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > artem 81 11 марта 2017, 22:05

      В Рпл Акинфеев больше чем Нойер.

      2
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