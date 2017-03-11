Акинфеев в знак поддержки подарил 18-летнему вратарю «Томи» свой свитер

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев после матча 19-го тура РФПЛ против «Томи» (4:0) встретился с 18-летним вратарем сибиряков Александром Мелиховым. По информации источника, Акинфеев зашел в раздевалку к молодому коллеге, подарил свой свитер и выразил слова поддержки.

Отметим, что Мелихов за два последних матча чемпионата России пропустил в общей сложности 10 голов. Акинфеев же после данной встречу установил рекорд национального первенства по количеству «сухих» матчей (161 встреча), обойдя достижение Льва Яшина.