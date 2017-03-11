Бабаев: «ЦСКА хочет вернуться в Лигу чемпионов и играть там успешно»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев выразил мнение, что московский клуб в ближайшем будущем хочет вернуться в Лигу чемпионов и успешно там выступать. Напомним, в нынешнем сезоне армейцы не сумели преодолеть групповой этап главного еврокубка.

«В связи с изменениями в Лиге чемпионов сложно играть не только российским клубам, но и, например, лондонскому «Арсеналу», есть огромная пропасть между командами топ-уровня – «Челси», «Барселоной» – и всеми остальными. Но нам очень хочется туда вернуться и сыграть более успешно, однако это пока долгосрочная перспектива, а в краткосрочной – надо занимать места в чемпионате России, позволяющие играть в европейском турнире», – сказал Бабаев.

На данный момент ЦСКА занимает в турнирной таблице РФПЛ третье место, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.