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    Бабаев: «ЦСКА хочет вернуться в Лигу чемпионов и играть там успешно»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев выразил мнение, что московский клуб в ближайшем будущем хочет вернуться в Лигу чемпионов и успешно там выступать. Напомним, в нынешнем сезоне армейцы не сумели преодолеть групповой этап главного еврокубка.

    «В связи с изменениями в Лиге чемпионов сложно играть не только российским клубам, но и, например, лондонскому «Арсеналу», есть огромная пропасть между командами топ-уровня – «Челси», «Барселоной» – и всеми остальными. Но нам очень хочется туда вернуться и сыграть более успешно, однако это пока долгосрочная перспектива, а в краткосрочной – надо занимать места в чемпионате России, позволяющие играть в европейском турнире», – сказал Бабаев.

    На данный момент ЦСКА занимает в турнирной таблице РФПЛ третье место, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.

    Источник: ТАСС

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    11.03.2017 20:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +300

      Zeff 11 марта 2017, 21:39

      За счёт чего?

      1
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      Рейтинг: +75

      dedruz 11 марта 2017, 21:10

      пока ЦСКА каждый год играет в ЛЧ, недоболельщики остальных клубов могут упражняться в острословии..ЦВБП!

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 11 марта 2017, 20:53

      Насчёт вернуться в кубки---возможно,а вот по поводу успешно- с трудом ))

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