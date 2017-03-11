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    Судьба Ионова в ЦСКА будет решаться по завершении сезона

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча 19-го тура РФПЛ с «Томью» (4:0) заявил, что судьба арендованного у «Динамо» полузащитника Алексея Ионова будет решаться после окончания сезона. Во встрече с томичами 28-летний футболист отметился двумя забитыми мячами.

    – Как оцениваете прогресс Витиньо?

    – Я считаю, что он неплохо сегодня сыграл. Причем это связано не только с забитым мячом, но и в целом он был полезен, заработал много опасных штрафных. Думаю, он прибавляет и идет по нарастающей. Уверен, что настоящего Витинью мы еще увидим.

    – Как он себя чувствует после игры? У него были проблемы с коленом.

    – Нет. Он очень хорошо себя чувствует. Очень доволен и самое главное, что у него большое желание. Это немаловажный фактор, как раз то, что нас беспокоило с точки зрения менталитета и его эмоционального состояния. В футбол он играть умеет, мы это знали, поэтому все нормально.

    – Желания сохранить Ионова после сегодняшнего матча прибавилось?

    – Я бы так не ставил вопрос. Цыплят по осени считают. Дождемся окончания сезона, и тогда будем принимать решение. Алексей – молодец. Сегодня сыграл очень продуктивно, хотя переоценивать сегодняшний результат ни в коем случае нельзя.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.03.2017 18:32
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 12 марта 2017, 14:03

      назад в прошлое

      0
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      Рейтинг: +1289

      каа 11 марта 2017, 19:36

      Ионов не плох.... но надо больше давать играть Чалову и Жемалетдинову...парни уж очень перспективны....

      3
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      Рейтинг: +211

      GSKA1974 11 марта 2017, 18:59

      Ну с Томью это не результат.....

      -1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 11 марта 2017, 18:40

      Пока забил,пока не запил,берите Алёшку...
      А то ему в Питере...

      0
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 > shinnik 11 марта 2017, 18:57

      Алкоголик из Ленинграда)))

      -2
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > shinnik 11 марта 2017, 19:02

      Пить.

      -2
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