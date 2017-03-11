Судьба Ионова в ЦСКА будет решаться по завершении сезона

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча 19-го тура РФПЛ с «Томью» (4:0) заявил, что судьба арендованного у «Динамо» полузащитника Алексея Ионова будет решаться после окончания сезона. Во встрече с томичами 28-летний футболист отметился двумя забитыми мячами.

– Как оцениваете прогресс Витиньо?

– Я считаю, что он неплохо сегодня сыграл. Причем это связано не только с забитым мячом, но и в целом он был полезен, заработал много опасных штрафных. Думаю, он прибавляет и идет по нарастающей. Уверен, что настоящего Витинью мы еще увидим.

– Как он себя чувствует после игры? У него были проблемы с коленом.

– Нет. Он очень хорошо себя чувствует. Очень доволен и самое главное, что у него большое желание. Это немаловажный фактор, как раз то, что нас беспокоило с точки зрения менталитета и его эмоционального состояния. В футбол он играть умеет, мы это знали, поэтому все нормально.

– Желания сохранить Ионова после сегодняшнего матча прибавилось?

– Я бы так не ставил вопрос. Цыплят по осени считают. Дождемся окончания сезона, и тогда будем принимать решение. Алексей – молодец. Сегодня сыграл очень продуктивно, хотя переоценивать сегодняшний результат ни в коем случае нельзя.