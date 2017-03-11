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    Гончаренко: «Со стороны «Томи» не было давления, поэтому ЦСКА местами терял концентрацию»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от матча 19-го тура РФПЛ против «Томи», в котором его подопечные одержали разгромную победу со счетом 4:0. По словам белорусского специалиста, соперник слабо оказывал давление на московский клуб.

    «Может быть, мы теряли концентрацию местами в этой встрече. Это понято, ведь со стороны соперника не было давления. Крупная победа является важной для нас. Когда играешь на таком стадионе, ни о каком товарищеском характере матча речи быть не может», – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол».

    Данная победа позволила ЦСКА набрать 36 очков и сравняться по набранным баллам с идущим на второй позиции в турнирной таблице «Зенитом».

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.03.2017 16:11
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