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    Аллегри может сменить Эмери на посту главного тренера «ПСЖ»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри входит в планы руководства «ПСЖ». По информации источника, 49-летний итальянец может возглавить парижский клуб, если нынешний рулевой действующих чемпионов Франции Унаи Эмери летом будет отправлен в отставку.

    Напомним, ранее сообщалось, что Аллегри может стать новым главным тренером «Барселоны» или «Арсенала».

    Действующее соглашение итальянского специалиста с туринским клубом рассчитано до лета 2018 года. «Ювентус» тренер возглавляет с 2014 года.

    «Эмери – тренеришка». О чем писали в твиттер на этой неделе

    Источник: Football Italia

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    10.03.2017 21:50
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 11 марта 2017, 11:12

      тренера псж надо оставить на посту

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 11 марта 2017, 01:43

      Нужно судью дисквалифицировать а не Эмери менять два левых пендаля просто тошнит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      Arsenal Tula LDPR 11 марта 2017, 00:08

      Утка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 10 марта 2017, 23:35

      если бы не судья,Эмери был бы на высоте

      2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 10 марта 2017, 23:05

      эмери надо шанс дать...

      0
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      Рейтинг: +62

      istrebitel 10 марта 2017, 22:40

      Дайте Эмери ещё годик, он фартовый!

      2
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 10 марта 2017, 22:27

      Рано

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 10 марта 2017, 22:13

      не думаю, что надо это делать сейчас.. на эмоциях будет решение, после матча с барсой..

      1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 10 марта 2017, 21:56

      лёня мессин с сампаоли уже договорился

      0
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