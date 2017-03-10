Аллегри может сменить Эмери на посту главного тренера «ПСЖ»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри входит в планы руководства «ПСЖ». По информации источника, 49-летний итальянец может возглавить парижский клуб, если нынешний рулевой действующих чемпионов Франции Унаи Эмери летом будет отправлен в отставку.

Напомним, ранее сообщалось, что Аллегри может стать новым главным тренером «Барселоны» или «Арсенала».

Действующее соглашение итальянского специалиста с туринским клубом рассчитано до лета 2018 года. «Ювентус» тренер возглавляет с 2014 года.

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