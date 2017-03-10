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    Гацкан недоволен результатом матча с «МЮ»

    Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан считает, что у его команды все еще есть шансы после ничейного результата в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».

    «Я недоволен результатом, но ничего страшного – у нас есть вторая игра, надо биться до конца. Курбан Бердыев в перерыве был недоволен. Сказал, как надо играть, и во втором тайме мы начали лучше держать мяч, создавали больше моментов, забили гол. Надо было забивать еще, но не получилось. В ответной игре команда будет стараться сыграть также. Что касается шансов – как было, так и осталось, мы в игре.

    С Генрихом Мхитаряном ничего не было. В ситуации с Златаном Ибрагимовичем, когда получил желтую карточку, сыграл в мяч, но судья посчитал, что я агрессивно пошел на мяч. Арбитр принимал непонятные решения, начал сразу желтые раздавать, «посадил» всех на карточки, и потом тяжело было. Можно было красную получить, поэтом пришлось осторожнее играть», – сказал Гацкан.

    Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» закончился со счетом 1:1. Ответная встреча пройдет в четверг, 16 марта.

    Источник: Р-Спорт

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    10.03.2017 06:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 10 марта 2017, 10:30

      То что игроки недовольны результатом это нормально, то что болельщики недовольны результаты, то это или глоры или душевно больные люди )))

      1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 10 марта 2017, 10:19

      Молодцы! Все хорошо, играли достойно, учитывая соперника.

      0
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      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 10 марта 2017, 09:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      За то пиздели то как а))))) в итоге Обасрались, как я и говорил)))) минусуйте дальше ущербы)))))

      -4
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 10 марта 2017, 09:23

      Хуже всего, в данном случае, что ни Гацкана, ни Калачева в ответном матче не будет. Но зато порадовали голом - не тыр-пыр Ибрагимовича с Мхитаряном, а полноценный красавец: точнейший пас вперед, обработка мяча нападающим и удар первым касанием в лузу! Жалко, что пропустили, конечно... Что будет у них стоит посмотреть. У нас есть наши Полоз и Бухаров, хотя его теперь будут держать всеми правдами и неправдами. Азмун что-то в последнее время сам все хочет забить... Но ведь мяч круглый, а поле ровное. Вдруг (или, там, по пеналям), а?! Вот это будет бомба - не хуже Барселоны с ПСЖ.

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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 10 марта 2017, 07:44

      Мы тожЫ недовольны,но вы мужЫки малацы!

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      Рейтинг: +2336

      den161 10 марта 2017, 07:39

      Решения судьи и правда странные были, карточка Нобоа вообще непонятно за что...

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