Гацкан недоволен результатом матча с «МЮ»

Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан считает, что у его команды все еще есть шансы после ничейного результата в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».

«Я недоволен результатом, но ничего страшного – у нас есть вторая игра, надо биться до конца. Курбан Бердыев в перерыве был недоволен. Сказал, как надо играть, и во втором тайме мы начали лучше держать мяч, создавали больше моментов, забили гол. Надо было забивать еще, но не получилось. В ответной игре команда будет стараться сыграть также. Что касается шансов – как было, так и осталось, мы в игре.

С Генрихом Мхитаряном ничего не было. В ситуации с Златаном Ибрагимовичем, когда получил желтую карточку, сыграл в мяч, но судья посчитал, что я агрессивно пошел на мяч. Арбитр принимал непонятные решения, начал сразу желтые раздавать, «посадил» всех на карточки, и потом тяжело было. Можно было красную получить, поэтом пришлось осторожнее играть», – сказал Гацкан.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» закончился со счетом 1:1. Ответная встреча пройдет в четверг, 16 марта.