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    Голландский болельщик покинул матч «Барселона» — «ПСЖ» при счете 3:0

    Голландское издание AD опубликовало интервью с Крисом Роландусом, который ушел с ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» (6:1, 6:5 по сумме двух матчей) при счете 3:0.

    «Я не хотел стоять в огромной очереди у выхода со стадиона. Когда я практически вышел, «ПСЖ» забил. «Отлично», — подумал я.

    Смотреть повтор победного гола Серхи Роберто было просто невыносимо, ведь у меня был билет на восьмой ряд той самой трибуны, где они праздновали гол. Я совершил смертельный грех. Мог быть в самом центре событий», — сказал Роландус.

    Напомним, каталонский клуб забил шестой мяч на пятой добавленной минуте.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.03.2017 14:23
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +59

      Nickey76 9 марта 2017, 20:32

      зато ты звезда теперь,приятель
      теперь у тебя интервью берут
      с какого-то х*я

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 9 марта 2017, 20:18

      Лох - это судьба.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 9 марта 2017, 18:22

      Это каким нужно быть клоуном и маменькиным сынком, чтобы почти за 30 минут уходить со стадиона, боясь что будут большие очереди? Ретард одним словом...

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser 9 марта 2017, 14:56

      А нахрен было вообще приходить, если уйти на 3-0?)

      Ты, наверное, приходишь в кафе, заказываешь еду, оплачиваешь ее, тебе приносят, а ты - уходишь

      Ты вилки металлические выкинь из квартиры.. и розетки заклей. Ты ж дебил, клинический)

      3
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > Protosser 9 марта 2017, 15:09

      ты на стадионе на матчах бываешь?
      часто бывает ситуация, что нужно пораньше уйти, потому что потом долго выходить. если, например, опаздываешь на электричку/автобус и т.п., то иначе никак.
      да, обидно конечно у чувака получилось))

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser > VGreen 9 марта 2017, 16:10

      НАХРЕН ЕХАТЬ НА ТАКОЙ МАТЧ, ЧТОБ ПОТОМ УЙТИ ПРИ СЧЕТЕ 3-0?????))))
      КОГДА ОДИН ЗАБИТЫЙ ГОЛ - РЕШАЕТ ВСЕ!)))
      ЭТО ЖЕ БРЕД)))

      1
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      Рейтинг: -186

      Protosser > VGreen 9 марта 2017, 16:20

      А как он планировал, если, типа, он не дебил, а "опаздывал на электричку"?))
      Типа - посижу 60 минут, а потом - побегу на электричку?)))
      Очень правдоподобно)

      -1
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      Рейтинг: -186

      Protosser 9 марта 2017, 14:40

      Что за дебил? Как можно было уйти при счете 3-0?

      -1
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      Рейтинг: +177

      miklos 9 марта 2017, 14:39

      что он выдумывает, какая очередь. на выходе ее там сроду не было. минут пять после финального свистка подожди, да спокойно выйди

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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 9 марта 2017, 14:26

      Вообщето счета 4:0 небыло, странная новость, автор курит

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