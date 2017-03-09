Голландский болельщик покинул матч «Барселона» — «ПСЖ» при счете 3:0

Голландское издание AD опубликовало интервью с Крисом Роландусом, который ушел с ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» (6:1, 6:5 по сумме двух матчей) при счете 3:0.

«Я не хотел стоять в огромной очереди у выхода со стадиона. Когда я практически вышел, «ПСЖ» забил. «Отлично», — подумал я.

Смотреть повтор победного гола Серхи Роберто было просто невыносимо, ведь у меня был билет на восьмой ряд той самой трибуны, где они праздновали гол. Я совершил смертельный грех. Мог быть в самом центре событий», — сказал Роландус.

Напомним, каталонский клуб забил шестой мяч на пятой добавленной минуте.