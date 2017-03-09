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    Иньеста: «Гол Серхи Роберто – настоящее безумие»

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста рассказал, как его команда изначально готовилась подорвать настрой «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Еще до начала матча мы понимали, что если забьем, то заставим «ПСЖ» сомневаться в исходе противостояния. Они выбрали ультраоборонительный подход. В футболе иногда случаются такие вещи.

    Но гол Серхи Роберто – настоящее безумие. В этом и есть прелесть футбола», – сказал Иньеста.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ» завершился со счетом 6:1. В первой встрече сильнее были парижане – 4:0.

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    Источник: AS

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    09.03.2017 08:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 9 марта 2017, 10:40

      Стыдно смотреть на игру наших... после таких матчей!!! А тонкости футбола, это тонкости футбола...

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      Рейтинг: +29

      KingofPiemont 9 марта 2017, 10:27

      Стыдно было смотреть, как такой уважаемый футболист как Иньеста бегает за судьей и клянчит желтые за любой чих.

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      Рейтинг: +496

      firs04 9 марта 2017, 10:13

      Эти два матча, что в Париже, что в Барселоне настоящее безумие

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