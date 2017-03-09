Иньеста: «Гол Серхи Роберто – настоящее безумие»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста рассказал, как его команда изначально готовилась подорвать настрой «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Еще до начала матча мы понимали, что если забьем, то заставим «ПСЖ» сомневаться в исходе противостояния. Они выбрали ультраоборонительный подход. В футболе иногда случаются такие вещи.

Но гол Серхи Роберто – настоящее безумие. В этом и есть прелесть футбола», – сказал Иньеста.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ» завершился со счетом 6:1. В первой встрече сильнее были парижане – 4:0.

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