Главный тренер «Сельты»: «Ни за что не выпустил бы Мостового против «Краснодара»

Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги Европы против «Краснодара», а также передал привет своему бывшему одноклубнику Александру Мостовому.

– Для вас главное победить в первой игре или не пропустить?

– Это субъективно. Против «Шахтера» в прошлом раунде мы не смогли дома ни победить, ни сохранить ворота сухими. Но все равно прошли в следующий раунд за счет победы в гостях. Мы относимся к предстоящей игре как к двухматевому противостоянию, что и определяет стратегию. Нельзя сказать, какая из задач важнее – забить или не пропустить, сценарий игры может оказаться любым.

– Согласны, что «Сельта» – фаворит пары?

– Нет! Обе команды прошли сложные матчи в прошлом раунде «Краснодар» превзошел «Фенербахче», мы прошли «Шахтер». Считаю, что фаворита в нашей паре нет. Мы не думаем об оценке шансов, а просто хотим показать лучшую игру и надеемся на позитивный результат.

– Что скажете о важных потерях в составе «Краснодара»?

– Они не облегчают нам задачу. У «Краснодара» есть достойная замена выбывшим футболистам. Из-за кадровых потерь у соперника мы немного более спокойны. Но мы со всем вниманием должны отнестись к тем футболистам, которые их заменят.

– Вы играли вместе с Мостовым и Карпиным в «Сельте». Вы бы включили их в состав «Сельты», если бы была такая возможность, и они были бы молоды?

– Нет, ни за что!

– Мостовой просил передать вам привет.

– Александру тоже большой привет! Но я все равно бы не выпустил его на поле!

Встреча состоится 9 марта в Испании и начнется в 23:05 по московскому времени.