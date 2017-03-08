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    Главный тренер «Сельты»: «Ни за что не выпустил бы Мостового против «Краснодара»

    Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги Европы против «Краснодара», а также передал привет своему бывшему одноклубнику Александру Мостовому.

    – Для вас главное победить в первой игре или не пропустить?

    – Это субъективно. Против «Шахтера» в прошлом раунде мы не смогли дома ни победить, ни сохранить ворота сухими. Но все равно прошли в следующий раунд за счет победы в гостях. Мы относимся к предстоящей игре как к двухматевому противостоянию, что и определяет стратегию. Нельзя сказать, какая из задач важнее – забить или не пропустить, сценарий игры может оказаться любым.

    – Согласны, что «Сельта» – фаворит пары?

    – Нет! Обе команды прошли сложные матчи в прошлом раунде «Краснодар» превзошел «Фенербахче», мы прошли «Шахтер». Считаю, что фаворита в нашей паре нет. Мы не думаем об оценке шансов, а просто хотим показать лучшую игру и надеемся на позитивный результат.

    – Что скажете о важных потерях в составе «Краснодара»?

    – Они не облегчают нам задачу. У «Краснодара» есть достойная замена выбывшим футболистам. Из-за кадровых потерь у соперника мы немного более спокойны. Но мы со всем вниманием должны отнестись к тем футболистам, которые их заменят.

    – Вы играли вместе с Мостовым и Карпиным в «Сельте». Вы бы включили их в состав «Сельты», если бы была такая возможность, и они были бы молоды?

    – Нет, ни за что!

    – Мостовой просил передать вам привет.

    – Александру тоже большой привет! Но я все равно бы не выпустил его на поле!

    Встреча состоится 9 марта в Испании и начнется в 23:05 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.03.2017 20:19
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2336

      den161 9 марта 2017, 11:21

      Удачи краснодару!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 8 марта 2017, 22:33

      О-о-очень надо в гостях забить... УДАЧИ !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 8 марта 2017, 22:24

      Зависть походу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 8 марта 2017, 21:00

      В том, что у Краснодара не сыграет Смолов есть большой плюс! Играть станут командой! А "на себя одеяло тянуть" будет не кому! Удачи Краснодару!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      Dj-Sog 8 марта 2017, 20:32

      Интересно почему.

      2
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      ...
      Рейтинг: +284

      Kano > Dj-Sog 8 марта 2017, 20:42

      Странно что журналист не забыл твой вопрос.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 8 марта 2017, 20:26

      ну правильно зачем выпускать их! не хочет портить репутацию ребят)))
      потому что Кранодар раскатает их!
      удачи Краснодар вся Россия с вами раз№%;:? их!!!

      6
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      Рейтинг: +169

      Smolov90 > h3LL1k 8 марта 2017, 20:51

      Спасибо за поддержку.

      2
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