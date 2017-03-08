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Главный тренер «Сельты»: «Ни за что не выпустил бы Мостового против «Краснодара»

8 марта 2017, 20:19
7

Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги Европы против «Краснодара», а также передал привет своему бывшему одноклубнику Александру Мостовому.

– Для вас главное победить в первой игре или не пропустить?

– Это субъективно. Против «Шахтера» в прошлом раунде мы не смогли дома ни победить, ни сохранить ворота сухими. Но все равно прошли в следующий раунд за счет победы в гостях. Мы относимся к предстоящей игре как к двухматевому противостоянию, что и определяет стратегию. Нельзя сказать, какая из задач важнее – забить или не пропустить, сценарий игры может оказаться любым.

– Согласны, что «Сельта» – фаворит пары?

– Нет! Обе команды прошли сложные матчи в прошлом раунде «Краснодар» превзошел «Фенербахче», мы прошли «Шахтер». Считаю, что фаворита в нашей паре нет. Мы не думаем об оценке шансов, а просто хотим показать лучшую игру и надеемся на позитивный результат.

– Что скажете о важных потерях в составе «Краснодара»?

– Они не облегчают нам задачу. У «Краснодара» есть достойная замена выбывшим футболистам. Из-за кадровых потерь у соперника мы немного более спокойны. Но мы со всем вниманием должны отнестись к тем футболистам, которые их заменят.

– Вы играли вместе с Мостовым и Карпиным в «Сельте». Вы бы включили их в состав «Сельты», если бы была такая возможность, и они были бы молоды?

– Нет, ни за что!

– Мостовой просил передать вам привет.

– Александру тоже большой привет! Но я все равно бы не выпустил его на поле!

Встреча состоится 9 марта в Испании и начнется в 23:05 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Сельта Краснодар Фенербахче Шахтер Карпин Валерий Бериццо Эдуардо Мостовой Александр
Комментарии (7)
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h3LL1k
1488993988
ну правильно зачем выпускать их! не хочет портить репутацию ребят))) потому что Кранодар раскатает их! удачи Краснодар вся Россия с вами раз№%;:? их!!!
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Dj-Sog
1488994325
Интересно почему.
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Serjoga
1488996052
В том, что у Краснодара не сыграет Смолов есть большой плюс! Играть станут командой! А "на себя одеяло тянуть" будет не кому! Удачи Краснодару!
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firs04
1489001045
Зависть походу
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den161
1489047670
Удачи краснодару!!!
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