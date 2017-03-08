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    Энрике: «Фанаты должны стать дополнительным фактором в давлении на «ПСЖ»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике призвал своих футболистов сдерживать эмоции в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

    «В любом важном матче очень важно уметь сдерживать эмоции. Так будет и в предстоящей игре. Но все это относится к команде, а не к нашим болельщикам.

    Болельщики должны быть наоборот горячими и бушующими страстью. Правда, я не думаю, что «Камп Ноу» должен быть адом наподобие стадиона «Ливерпуля». Это не стиль болельщиков «Барселоны». Но это должно стать дополнительным фактором в давлении на нашего соперника», – приводит слова Энрике Sport.es.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ» состоится в среду, 8 марта, в 22:45 по московскому времени. В первом матче был зафиксирован счет 0:4 в пользу французского клуба.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.03.2017 07:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 8 марта 2017, 10:57

      А что, команда сама уже не справляется? У французов не будут играть несколько основных игроков вроде, но надеюсь, что они выстоят.

      1
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 8 марта 2017, 10:28

      Барсу можно потянуть за 10кф

      0
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      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 8 марта 2017, 08:54

      ПСЖ может даже не ехать, техническое влупят 0-3, да и всё))) 4-3 ОС и они в 1/4.

      1
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      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 8 марта 2017, 08:53

      Матч - Формальность...

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