Энрике: «Фанаты должны стать дополнительным фактором в давлении на «ПСЖ»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике призвал своих футболистов сдерживать эмоции в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«В любом важном матче очень важно уметь сдерживать эмоции. Так будет и в предстоящей игре. Но все это относится к команде, а не к нашим болельщикам.

Болельщики должны быть наоборот горячими и бушующими страстью. Правда, я не думаю, что «Камп Ноу» должен быть адом наподобие стадиона «Ливерпуля». Это не стиль болельщиков «Барселоны». Но это должно стать дополнительным фактором в давлении на нашего соперника», – приводит слова Энрике Sport.es.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ» состоится в среду, 8 марта, в 22:45 по московскому времени. В первом матче был зафиксирован счет 0:4 в пользу французского клуба.