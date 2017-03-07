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    Ни одна команда не проходила дальше в плей-офф ЛЧ после поражения с разницей в четыре и более мяча в первом матче

    Ни одна из команд, потерпевшая поражение в плей-офф Лиги чемпионов с разницей в четыре и более мяча в первом поединке, не проходила в следующий раунд турнира. За всю свою историю соревнования насчитывают девять таких случаев.

    Напомним, что в первых встречах 1/8 финала нынешнего розыгрыша с подобной разницей проиграли «Арсенал» (1:5 – «Баварии») и «Барселона» (0:4 – «ПСЖ»).

    Ответная игра между «канонирами» и мюнхенцами состоится сегодня, 7 марта. И начнется в 22:45 по московскому времени. Сине-гранатовые проведут свой матч с парижанами в среду, 8 числа.

    Источник: Opta

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    07.03.2017 21:16
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 7 марта 2017, 23:44

      Ещё плюс 2 таких случая

      0
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      Рейтинг: +24

      Azat Hatamow 7 марта 2017, 23:12

      А Барса пройдет!

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 7 марта 2017, 22:08

      Арс будет первым)))

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 7 марта 2017, 21:58

      Сомнительно

      0
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      Рейтинг: +675

      kagorich 7 марта 2017, 21:55

      Барса уже с Сельтой размялась 5:0, посмотрим как с ПСЖ. Ну а немцы своего не упустят, при всём уважении к Арсеналу.

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 7 марта 2017, 21:30

      однажды эту статистику надо бы обновить....

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