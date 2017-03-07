Ни одна команда не проходила дальше в плей-офф ЛЧ после поражения с разницей в четыре и более мяча в первом матче

Ни одна из команд, потерпевшая поражение в плей-офф Лиги чемпионов с разницей в четыре и более мяча в первом поединке, не проходила в следующий раунд турнира. За всю свою историю соревнования насчитывают девять таких случаев.

Напомним, что в первых встречах 1/8 финала нынешнего розыгрыша с подобной разницей проиграли «Арсенал» (1:5 – «Баварии») и «Барселона» (0:4 – «ПСЖ»).

Ответная игра между «канонирами» и мюнхенцами состоится сегодня, 7 марта. И начнется в 22:45 по московскому времени. Сине-гранатовые проведут свой матч с парижанами в среду, 8 числа.