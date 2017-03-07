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    Мхитарян попал в заявку «Манчестер Юнайтед» на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян попал в заявку команды на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова» и может принять участие в игре. Напомним, ранее сообщалось, что 28-летний армянин пропустит данную встречу.

    Первая игра между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед» пройдет 9 марта в Ростове-на-Дону и начнется в 21:00 по московскому времени.

    В нынешнем сезоне Мхитарян провел за «красных дьяволов» в рамках Лиги Европы три матча, в которых записал на свой счет один забитый мяч.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    07.03.2017 17:15
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 8 марта 2017, 20:40

      Ростовские армяне должны его попросить не выходить. А то, вдруг голевая там получится или, еще хуже, гол, как они будут в глаза потом ростовчанам смотреть? Просто по-братски попросить сказаться больным. Да и в МЮ должны понимать, они, думаю, его не подставят. ;-)

      1
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      Рейтинг: -256

      balaton78 7 марта 2017, 18:54

      Очухался? То весь больной, травмированный..с ним или без него верим в победу Ростова!

      0
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      Рейтинг: +186

      KROFF 7 марта 2017, 18:52

      Особенный оказался весьма предсказуемым.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 7 марта 2017, 17:32

      Вперед Ростов!

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 7 марта 2017, 17:30

      Теперь как минимум 4% жителей Ростова будут болеть за МЮ.

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      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 > kykyi 7 марта 2017, 18:16

      Ары)

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Antoshka2015 7 марта 2017, 18:33

      Угадал, армяне.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 7 марта 2017, 19:02

      Наши армяне не любят их.Говорят те с гор спустились))

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 7 марта 2017, 19:54

      Смешно, Мхитарян спустился с гор, а они тогда откуда?

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 7 марта 2017, 20:03

      Я про приезжих))) А эти 200 лет живут)))Мне Мхитарян самому нравится.Он же с Боруссии)))

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 7 марта 2017, 20:05

      Это наше любимое "Понаехали тут".

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 7 марта 2017, 20:27

      Юр,не поверишь,раньше относился спокойно.Но последние лет 5-7 реально понаехали)))

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      kykyi > андрей андреев 7 марта 2017, 20:52

      Дело не в "понаехали", а в тех, кто их крышует. Мне так кажется. Когда закон один на всех, все и ведут себя одинаково, по крайней мере в общественной жизни. А дома. да как хотят, пох.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 7 марта 2017, 21:40

      Я это и хотел сказать)))

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