Мхитарян попал в заявку «Манчестер Юнайтед» на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян попал в заявку команды на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова» и может принять участие в игре. Напомним, ранее сообщалось, что 28-летний армянин пропустит данную встречу.

Первая игра между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед» пройдет 9 марта в Ростове-на-Дону и начнется в 21:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Мхитарян провел за «красных дьяволов» в рамках Лиги Европы три матча, в которых записал на свой счет один забитый мяч.