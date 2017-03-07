Мхитарян попал в заявку «Манчестер Юнайтед» на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова»

Ростовские армяне должны его попросить не выходить. А то, вдруг голевая там получится или, еще хуже, гол, как они будут в глаза потом ростовчанам смотреть? Просто по-братски попросить сказаться больным. Да и в МЮ должны понимать, они, думаю, его не подставят. ;-)
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян попал в заявку команды на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова» и может принять участие в игре. Напомним, ранее сообщалось, что 28-летний армянин пропустит данную встречу.
Первая игра между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед» пройдет 9 марта в Ростове-на-Дону и начнется в 21:00 по московскому времени.
В нынешнем сезоне Мхитарян провел за «красных дьяволов» в рамках Лиги Европы три матча, в которых записал на свой счет один забитый мяч.