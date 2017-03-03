Мхитарян не поможет «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян из-за травмы, полученной в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Сент-Этьена» (1:0), не поможет «красным дьяволам» в ближайших матчах. В частности, 28-летний армянин пропустит поединок 27-го тура АПЛ против «Борнмута» и первую игру 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова».

Сообщается, что полузащитник должен вернуться в строй к середине марта, когда «красные дьяволы» сыграют с «Челси» в рамках 1/4 финала Кубка Англии.

В нынешнем сезоне Мхитарян провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 15 матчей, записав на свой счет три гола и одну результативную передачу.