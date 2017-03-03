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    Мхитарян не поможет «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян из-за травмы, полученной в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Сент-Этьена» (1:0), не поможет «красным дьяволам» в ближайших матчах. В частности, 28-летний армянин пропустит поединок 27-го тура АПЛ против «Борнмута» и первую игру 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова».

    Сообщается, что полузащитник должен вернуться в строй к середине марта, когда «красные дьяволы» сыграют с «Челси» в рамках 1/4 финала Кубка Англии.

    В нынешнем сезоне Мхитарян провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 15 матчей, записав на свой счет три гола и одну результативную передачу.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    03.03.2017 22:01
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +111

      Алекс Таранов 6 марта 2017, 17:49

      без армяшки "мю" не победит...

      0
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      Рейтинг: +571

      levon_man 4 марта 2017, 08:30

      Здоровья Генриху.

      1
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 4 марта 2017, 06:45

      потеря, в первую очередь для публики Ростова, но там и без него мастерюг хватает.

      0
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 4 марта 2017, 02:13

      Хотелось посмотреть на его игру, жаль что не приедит в Ростов

      1
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      Рейтинг: +169

      Smolov90 3 марта 2017, 23:16

      Мне очень импонирует игра Генриха. Желаю здоровья ему. Но всей душой буду болеть за Ростов.

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 3 марта 2017, 22:29

      Плевать.Тут против системы играть надо.

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      Рейтинг: +147

      Georg 07 rus 3 марта 2017, 22:25

      Разве правильно написано))))-армян

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Georg 07 rus 3 марта 2017, 22:31

      Перепрочёл - забавно!Накосячили!

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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. > Georg 07 rus 3 марта 2017, 22:33

      ЖурнОлист жертва ЕГЭ.

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      Рейтинг: +169

      Smolov90 > Georg 07 rus 3 марта 2017, 23:22

      Конечно не правильно, исключительно - армянин!

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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 3 марта 2017, 22:18

      Руни ничуть не слаще.

      1
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