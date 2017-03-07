«Интер» рассчитывает приобрести Фабрегаса, если не удастся купить Верратти

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что в услугах испанца заинтересованы «Милан» и «Манчестер Юнайтед».

По информации источника, в борьбу за 29-летнего хавбека включился «Интер», который готов приобрести игрока в том случае, если клубу не удастся заполучить Марко Верратти из «ПСЖ».

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Фабрегас забил три гола и сделал семь результативных передач в 18 матчах. Его рыночная стоимость составляет 45 миллионов евро.