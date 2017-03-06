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    Энрике готовит Иньесту к матчу с «ПСЖ»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике рассказал о подготовке полузащитника Андреса Иньесты к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

    «Сейчас все понимают, что Иньесту нужно беречь все больше и больше. С каждым днем его форма становится лучше. Уверен, что к матчу с «ПСЖ» он должен быть в хорошей готовности.

    Я разговаривал с ним. Мы пришли к выводу, что нагрузку стоит дозировать. 25 сыгранных минут в матче с «Сельтой» должно хватить для успешной игры с «ПСЖ», – сказал Энрике.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ» состоится в среду, 8 марта, в 22:45 по московскому времени.

    Источник: Mundodeportivo

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    06.03.2017 10:06
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 6 марта 2017, 13:08

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      Михас007 6 марта 2017, 12:11

      очень даже нужен

      0
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    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 6 марта 2017, 10:28

      От него будет зависеть очень многое...

      -1
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