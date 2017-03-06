Энрике готовит Иньесту к матчу с «ПСЖ»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике рассказал о подготовке полузащитника Андреса Иньесты к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«Сейчас все понимают, что Иньесту нужно беречь все больше и больше. С каждым днем его форма становится лучше. Уверен, что к матчу с «ПСЖ» он должен быть в хорошей готовности.

Я разговаривал с ним. Мы пришли к выводу, что нагрузку стоит дозировать. 25 сыгранных минут в матче с «Сельтой» должно хватить для успешной игры с «ПСЖ», – сказал Энрике.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ» состоится в среду, 8 марта, в 22:45 по московскому времени.