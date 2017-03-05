Клаэссон: «При счете 2:2 «Краснодар» думал, что сможет дожать «Спартак»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Клаэссон поделился впечатлениями от матча 18-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:2). По словам шведского футболиста, при счете 2:2 хозяева думали, что смогут дожать соперника и одержать победу.

«Мы были готовы к такому ходу событий, знали, что к нам приехала очень сильная команда. Конечно, было неприятно пропускать на третьей минуте игры. Но мы быстро сравняли счет. Мы хорошо вернулись в игру. У нас был хороший отрезок в конце первого тайма. До того, как «Спартак» забил первый мяч, мы действовали неплохо. Когда мы довели до счета 2:2 показалось, что вот-вот и мы дожмем «Спартак». Но сломался Федор Смолов и нам пришлось доигрывать матч вдесятером.

Это было тяжело, но мы заслужили эту ничью. В предыдущих играх я забил три мяча, но не всегда так получается действовать. В этом поединке я сыграл не так хорошо, как мне бы хотелось. Не всегда до меня доходил мяч, порой я выпадал из игры и не мог результативно действовать в атаке. «Спартак» играет очень мощно, любит давать длинный пас на своих форвардов. Также москвичи проводят достаточно жесткие единоборства. Это очень сильная команда», – сказал Клаэссон.

По итогам 18-ти туров «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея в активе 41 очко. «Краснодар» расположился на четвертом месте.