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  • Клаэссон: «При счете 2:2 «Краснодар» думал, что сможет дожать «Спартак»

Клаэссон: «При счете 2:2 «Краснодар» думал, что сможет дожать «Спартак»

5 марта 2017, 22:38
6

Полузащитник «Краснодара» Виктор Клаэссон поделился впечатлениями от матча 18-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:2). По словам шведского футболиста, при счете 2:2 хозяева думали, что смогут дожать соперника и одержать победу.

«Мы были готовы к такому ходу событий, знали, что к нам приехала очень сильная команда. Конечно, было неприятно пропускать на третьей минуте игры. Но мы быстро сравняли счет. Мы хорошо вернулись в игру. У нас был хороший отрезок в конце первого тайма. До того, как «Спартак» забил первый мяч, мы действовали неплохо. Когда мы довели до счета 2:2 показалось, что вот-вот и мы дожмем «Спартак». Но сломался Федор Смолов и нам пришлось доигрывать матч вдесятером.

Это было тяжело, но мы заслужили эту ничью. В предыдущих играх я забил три мяча, но не всегда так получается действовать. В этом поединке я сыграл не так хорошо, как мне бы хотелось. Не всегда до меня доходил мяч, порой я выпадал из игры и не мог результативно действовать в атаке. «Спартак» играет очень мощно, любит давать длинный пас на своих форвардов. Также москвичи проводят достаточно жесткие единоборства. Это очень сильная команда», – сказал Клаэссон.

По итогам 18-ти туров «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея в активе 41 очко. «Краснодар» расположился на четвертом месте.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Классон Виктор
Комментарии (6)
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alp
1488743853
должны были выносить в одну калитку.. если б не ранний старт, так оно бы и было.
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RedWhiteFans2
1488744458
Это болельщик или фанатик который принимает желаемое за действительное. По-моему игра проходила на параллельной волне от Кллаэрсона.
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ttter
1488746044
Эмма...Дожать????Как можно это сделать,если Вы по воротам не ударили сами ни разу?А сам был просто "съеден" Зобниным.
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Диктор
1488747672
Краснодар проигрывал по всем позициям-так что это очередной бред.
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Опорник84
1488750788
Объективно Спартак был лучше и если-бы не рефери который поставил пенальти должен был выигрывать! Вообще считаю нельзя назначать на матч судью из Питера, который немного помог команде Зенит, указав на точку!
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Alex Flash
1488754232
Краснодар играл почти на все 100.Спартак-на 90.Красно-белым еще надо добавлять в обороне
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