Ихеначо: «Мы очень рады, что Гвардиола в «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Келечи Ихеначо выразил уверенность, что клуб может добиться успехов под руководством Хосепа Гвардиолы.

«Мы очень рады, что Гвардиола в команде. Он может этот клуб привести к успеху, потому что испанец – отличный менеджер», – заявил Ихеначо.

«Манчестер Сити» в текущем сезоне после 25 туров идет на четвертом месте в чемпионате Англии. Ранее сам Гвардиола не исключил, что уйдет из команды, если поймет, что его философия игры не подходит манкунианцам.