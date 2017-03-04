Бундеслига. Менхенгладбахская «Боруссия» и «Шальке-04» забили на двоих шесть голов

В матче 23-го тура Бундеслиги менхенгладбахская «Боруссия» на своем поле уверенно обыграла «Шальке-04» со счетом 4:2. Дублем в составе победителей отметился Фабиан Джонсон.

После данного результата «Шальке-04» остался на 13-м месте, имея в активе 27 очков. «Боруссия» же расположилась на восьмой позиции, набрав 32 балла.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 23-й тур

Боруссия М – Шальке-04 – 4:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Джонсон, 28; 1:1 – Бенталеб, 38 (с пенальти); 2:1 – Джонсон, 64; 3:1 – Вендт, 67; 4:1 – Раффаэл, 76; 4:2 – Горецка, 82.

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