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    Бундеслига. Менхенгладбахская «Боруссия» и «Шальке-04» забили на двоих шесть голов

    В матче 23-го тура Бундеслиги менхенгладбахская «Боруссия» на своем поле уверенно обыграла «Шальке-04» со счетом 4:2. Дублем в составе победителей отметился Фабиан Джонсон.

    После данного результата «Шальке-04» остался на 13-м месте, имея в активе 27 очков. «Боруссия» же расположилась на восьмой позиции, набрав 32 балла.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 23-й тур

    Боруссия М – Шальке-04 – 4:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Джонсон, 28; 1:1 – Бенталеб, 38 (с пенальти); 2:1 – Джонсон, 64; 3:1 – Вендт, 67; 4:1 – Раффаэл, 76; 4:2 – Горецка, 82.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.03.2017 22:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 5 марта 2017, 02:42

      Шикарно

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 5 марта 2017, 00:04

      Побольше бы таких игр!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 4 марта 2017, 23:04

      Хороший был матч

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