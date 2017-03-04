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    АПЛ. «Ливерпуль» одержал победу над «Арсеналом»

    В матче 27-го тура АПЛ «Ливерпуль» на своем поле оказался сильнее «Арсенала» со счетом 3:1. Отметим, что хозяева забили свой 19-й гол в первые 30 минут игры, что является лучшим показателем среди всех команд чемпионата Англии.

    Данная победа позволила «Ливерпулю» набрать 52 очка и подняться на третье место в турнирной таблице. «Арсенал», имеющий в активе 50 баллов, опустился на пятую позицию.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур

    Ливерпуль – Арсенал – 3:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Фирмино, 9; 2:0 – Мане, 40; 2:1 – Уэлбек, 57; 3:1 – Вейналдум, 90+1.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.03.2017 22:21
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 5 марта 2017, 07:28

      Позор...

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 5 марта 2017, 01:12

      опустили на пятую точку

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 4 марта 2017, 23:19

      хорошо сыграли.. но шансы на чемпионство просрали в январе. ключевой месяц был

      интересно, что венгре придумает теперь в свое оправдание

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      Рейтинг: +289

      mango 4 марта 2017, 23:10

      Вухаха Арсен оставайся

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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 4 марта 2017, 23:04

      Венгер пожалуйста уходи!

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      Рейтинг: +421

      LMI 4 марта 2017, 23:00

      Арсенал в крутом пике и когда вылезет - не понятно

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      Рейтинг: +484

      Андреич 4 марта 2017, 22:43

      3й гол Ливерпуля - красиво.

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