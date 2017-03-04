АПЛ. «Ливерпуль» одержал победу над «Арсеналом»

В матче 27-го тура АПЛ «Ливерпуль» на своем поле оказался сильнее «Арсенала» со счетом 3:1. Отметим, что хозяева забили свой 19-й гол в первые 30 минут игры, что является лучшим показателем среди всех команд чемпионата Англии.

Данная победа позволила «Ливерпулю» набрать 52 очка и подняться на третье место в турнирной таблице. «Арсенал», имеющий в активе 50 баллов, опустился на пятую позицию.

Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур

Ливерпуль – Арсенал – 3:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Фирмино, 9; 2:0 – Мане, 40; 2:1 – Уэлбек, 57; 3:1 – Вейналдум, 90+1.

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