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  • Пономареву противно смотреть на игру Вернблума, который заработал удаление в матче с «Зенитом»

Пономареву противно смотреть на игру Вернблума, который заработал удаление в матче с «Зенитом»

4 марта 2017, 21:51
14

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев после матча 18-го тура РФПЛ между армейцами и «Зенитом» (0:0) поделился мнением об удалении полузащитника хозяев Понтуса Вернблума. По словам ветерана, ему противна игра шведского футболиста.

«Я даже не знаю, что сказать! Просто противно на его игру уже смотреть. Да, он важный винтик в игре команды, но зачем же так грубо играть против соперников?! Нельзя так вырубать противников, нельзя! Нужно быть более аккуратным в этом плане. Это его стиль, противный, по-другому играть он не умеет.

Он устрашает противников, но уже прошли те времена, когда нужно было так играть. Сейчас необходимо быть технически оснащенным, предугадывать действия соперников. А Вернблум просто вырубает соперников и все, это неприятно лично мне», – сказал Пономарев.

Отметим, что данное удаление стало для Вернблума первым в рамках чемпионата России. В нынешнем сезоне полузащитник провел за ЦСКА в РФПЛ 16 матчей, в которых сделал одну результативную передачу.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Вернблум Понтус
Комментарии (14)
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ильиных
1488654091
Он тупой еблан.
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Робинзон
1488654155
ты гляди какой нежный.
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Тяп-Ляп.
1488654315
Всем давно ясно,что Верблюд,это чистейшая мрaзь.
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Квант
1488654379
Ой,гляньте ка!!Сколько Вернблум играл,ничего не говорил,а тут на те,нафиг его!!
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Кролик Зануда
1488667738
Рассказы у бровки судье о том что русским за такое не дают карточку говорит о том что у парня с головой бобося.
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Каратель помойников
1488698238
ведёт себя верблум охуевши уже после свистка,он что священная корова(ни ебать,ни резать)?
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Аид666
1488699716
а Хави Гарсия ваще великий мученик... такой театральщины даже от Роналдо я не видел...
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Dobroe Teplo za CSKA
1488800610
интересно чем может похвастаться Пономорев выступая за великий клуб ЦСКА?
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