Пономареву противно смотреть на игру Вернблума, который заработал удаление в матче с «Зенитом»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев после матча 18-го тура РФПЛ между армейцами и «Зенитом» (0:0) поделился мнением об удалении полузащитника хозяев Понтуса Вернблума. По словам ветерана, ему противна игра шведского футболиста.

«Я даже не знаю, что сказать! Просто противно на его игру уже смотреть. Да, он важный винтик в игре команды, но зачем же так грубо играть против соперников?! Нельзя так вырубать противников, нельзя! Нужно быть более аккуратным в этом плане. Это его стиль, противный, по-другому играть он не умеет.

Он устрашает противников, но уже прошли те времена, когда нужно было так играть. Сейчас необходимо быть технически оснащенным, предугадывать действия соперников. А Вернблум просто вырубает соперников и все, это неприятно лично мне», – сказал Пономарев.

Отметим, что данное удаление стало для Вернблума первым в рамках чемпионата России. В нынешнем сезоне полузащитник провел за ЦСКА в РФПЛ 16 матчей, в которых сделал одну результативную передачу.