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    Пономареву противно смотреть на игру Вернблума, который заработал удаление в матче с «Зенитом»

    Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев после матча 18-го тура РФПЛ между армейцами и «Зенитом» (0:0) поделился мнением об удалении полузащитника хозяев Понтуса Вернблума. По словам ветерана, ему противна игра шведского футболиста.

    «Я даже не знаю, что сказать! Просто противно на его игру уже смотреть. Да, он важный винтик в игре команды, но зачем же так грубо играть против соперников?! Нельзя так вырубать противников, нельзя! Нужно быть более аккуратным в этом плане. Это его стиль, противный, по-другому играть он не умеет.

    Он устрашает противников, но уже прошли те времена, когда нужно было так играть. Сейчас необходимо быть технически оснащенным, предугадывать действия соперников. А Вернблум просто вырубает соперников и все, это неприятно лично мне», – сказал Пономарев.

    Отметим, что данное удаление стало для Вернблума первым в рамках чемпионата России. В нынешнем сезоне полузащитник провел за ЦСКА в РФПЛ 16 матчей, в которых сделал одну результативную передачу.

    Источник: Rusfootball.info

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    04.03.2017 21:51
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 6 марта 2017, 14:43

      интересно чем может похвастаться Пономорев выступая за великий клуб ЦСКА?

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 5 марта 2017, 10:41

      а Хави Гарсия ваще великий мученик... такой театральщины даже от Роналдо я не видел...

      0
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      Рейтинг: +5178

      Каратель 5 марта 2017, 10:17

      ведёт себя верблум охуевши уже после свистка,он что священная корова(ни ебать,ни резать)?

      1
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      Рейтинг: +11

      Кролик Зануда 5 марта 2017, 01:48

      Рассказы у бровки судье о том что русским за такое не дают карточку говорит о том что у парня с головой бобося.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      Квант 4 марта 2017, 22:06

      Ой,гляньте ка!!Сколько Вернблум играл,ничего не говорил,а тут на те,нафиг его!!

      -1
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 4 марта 2017, 22:05

      Всем давно ясно,что Верблюд,это чистейшая мрaзь.

      10
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Тяп-Ляп. 4 марта 2017, 22:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      это судьба ТЯП-ЛЯП, тебя так папа с мамой сделали.но ты не ссы и у тебя может два горба как у верблюда будут

      -6
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. > himik2-62 4 марта 2017, 22:25

      Тя твоя мама вапще через жoпy свою дырявую родила.

      5
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Тяп-Ляп. 4 марта 2017, 22:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      тафай тафай ещё язычком поработай может из тебя толк и будет

      -5
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 4 марта 2017, 22:02

      ты гляди какой нежный.

      -3
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      Рейтинг: +295

      ильиных 4 марта 2017, 22:01

      Он тупой еблан.

      3
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > ильиных 4 марта 2017, 22:15

      ваш еблан ковтун костолом и ты тоже мудак.можешь не отвечать.мне даже минус впадлу тебе ставить

      -3
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      Рейтинг: +295

      ильиных > himik2-62 4 марта 2017, 22:23

      Ты такой же еблан,при чем ту Ковтун.

      6
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > ильиных 4 марта 2017, 22:32

      Ковтун абсолютный рекордсмен всея руси-14 красных,Понтус 1

      -3
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