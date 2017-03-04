Красная карточка в матче против «Зенита» – первая для Вернблума в РФПЛ

В центральном матче 18-го тура РФПЛ ЦСКА на своем поле сыграл вничью с «Зенитом» – 0:0. Отметим, что на 70-й минуте встречи полузащитник хозяев Понтус Вернблум заработал вторую желтую карточку и досрочно покинул поле.

Для шведского хавбека это удаление стало первым в рамках чемпионата России за все время своего выступления за армейцев. При этом ранее футболист уже удалялся в матчах Кубка России и Лиги чемпионов.

Напомним, Вернблум перешел в ЦСКА в 2012 году. В нынешнем сезоне швед провел за московский клуб в РФПЛ 16 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.