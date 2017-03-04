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    Красная карточка в матче против «Зенита» – первая для Вернблума в РФПЛ

    В центральном матче 18-го тура РФПЛ ЦСКА на своем поле сыграл вничью с «Зенитом» – 0:0. Отметим, что на 70-й минуте встречи полузащитник хозяев Понтус Вернблум заработал вторую желтую карточку и досрочно покинул поле.

    Для шведского хавбека это удаление стало первым в рамках чемпионата России за все время своего выступления за армейцев. При этом ранее футболист уже удалялся в матчах Кубка России и Лиги чемпионов.

    Напомним, Вернблум перешел в ЦСКА в 2012 году. В нынешнем сезоне швед провел за московский клуб в РФПЛ 16 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.03.2017 18:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 4 марта 2017, 22:15

      Эту мрaзь давно нужно выслать в швецию вперёд ногами.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 4 марта 2017, 20:22

      У этого упыря 1-ая? Вы серьёзно? Да ему почти в каждом матче можно красную сувать, самый грязный игрок чемпионата.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 4 марта 2017, 19:53

      удали кого другого, только не шведского секача и ЦСКА скорее всего поймал бы Зеню на контрвыпаде.

      0
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      Рейтинг: +158

      ivan199103 4 марта 2017, 18:30

      Ни за что удалили

      -2
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