Болельщики «Кристал Пэлас» — Пулису: «Мы заберем твой дом, если не отдашь долги клубу»

В матче 27-го тура английской Премьер-лиги между «Вест Бромвич Альбион» и «Кристал Пэлас» (0:2) болельщики домашней команды пригрозили тренеру лондонцев Тони Пулису забрать его дом в случае невыплаты денежной компенсации.

«Мы заберем твой дом, Энтони Пулис, мы заберем твой дом», — пели зрители домашней трибуны.

В ноябре верховный суд Англии обязал 59-летнего специалиста выплатить «ВБА» 3.7 миллионов фунтов за «отказ от выполнения обязательств» и «обман работодателя».

Валлиец возглавлял клуб с 2015-го по 2016-й год.