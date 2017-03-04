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    Болельщики «Кристал Пэлас» — Пулису: «Мы заберем твой дом, если не отдашь долги клубу»

    В матче 27-го тура английской Премьер-лиги между «Вест Бромвич Альбион» и «Кристал Пэлас» (0:2) болельщики домашней команды пригрозили тренеру лондонцев Тони Пулису забрать его дом в случае невыплаты денежной компенсации.

    «Мы заберем твой дом, Энтони Пулис, мы заберем твой дом», — пели зрители домашней трибуны.

    В ноябре верховный суд Англии обязал 59-летнего специалиста выплатить «ВБА» 3.7 миллионов фунтов за «отказ от выполнения обязательств» и «обман работодателя».

    Валлиец возглавлял клуб с 2015-го по 2016-й год.

    Источник: Twitter

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    04.03.2017 20:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 4 марта 2017, 23:39

      в питере болелы должны петь кокоре "мы заберем твой бентли, если ты сука играть не будешь"..

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      Рейтинг: +581

      Робинзон 4 марта 2017, 21:06

      рэкетиры буевы, видел я этих бойцов, бегают хорошо
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