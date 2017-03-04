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    Мане, Уэлбек и Жиру сыграют с первых минут в матче между «Ливерпулем» и «Арсеналом»

    Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Арсенала» на матч 27-го тура АПЛ.

    «Ливерпуль»: Миньоле, Клайн, Матип, Клаван, Милнер, Джан, Вейналдум, Лаллана, Коутиньо, Мане, Фирмино.

    «Арсенал»: Чех, Мустафи, Косиельни, Бельерин, Монреаль, Коклен, Джака, Уэлбек, Окслэд-Чэмберлен, Ивоби, Жиру.

    Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Энфилд Роуд» и начнется в 20:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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    Источник: Twitter

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    04.03.2017 20:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 4 марта 2017, 20:27

      ставлю на арсенал

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      Рейтинг: +581

      Робинзон > сергей николаевич 4 марта 2017, 21:00

      а я на Ливер поставил, думаю проводят Арсена на заслуженный.
      пора уже, сколько можно, дорогу молодым и дерзким. пусть в телевизор идёт замом Карпина..))
      .

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