Воронин не считает, что Кокорин зажрался

Бывший нападающий «Динамо» Андрей Воронин выразил мнение, что высокая зарплата не испортила форварда «Зенита» Александра Кокорина. По его словам, 25-летний россиянин всегда оставался простым парнем. Напомним, что оба футболиста играли вместе в составе московского клуба.

– Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев недавно заметил: «Кокорин так и не пришел в себя после перехода в «Анжи». Тот резкий скачок в зарплате испортил вашего бывшего одноклубника?

– Деньги портят людей, особенно молодых. Но я видел Кокорина, когда у него была еще небольшая зарплата, потом когда ему подняли жалованье в «Динамо» и когда он перешел в «Зенит».

– Сильно поменялся?

– Нет, в том то и дело, что не изменился! Как был простым парнем, таким и остался. Летом мы с ним виделись, ужинали. Саша не испортился, не зажрался. Никакого гонора у него нет, он, как я уже сказал, очень простой парень.

В нынешнем сезоне Кокорин провел за «Зенит» в РФПЛ 18 матчей, в которых записал на свой счет три гола и две результативные передачи.