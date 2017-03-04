Воронин не считает, что Кокорин зажрался

хватит отмазывать его, его поведение говорит обратное, он не то что зажрался, он офигел под конец, типо Балотели но тот хоть играть умеет.....
Бывший нападающий «Динамо» Андрей Воронин выразил мнение, что высокая зарплата не испортила форварда «Зенита» Александра Кокорина. По его словам, 25-летний россиянин всегда оставался простым парнем. Напомним, что оба футболиста играли вместе в составе московского клуба.
– Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев недавно заметил: «Кокорин так и не пришел в себя после перехода в «Анжи». Тот резкий скачок в зарплате испортил вашего бывшего одноклубника?
– Деньги портят людей, особенно молодых. Но я видел Кокорина, когда у него была еще небольшая зарплата, потом когда ему подняли жалованье в «Динамо» и когда он перешел в «Зенит».
– Сильно поменялся?
– Нет, в том то и дело, что не изменился! Как был простым парнем, таким и остался. Летом мы с ним виделись, ужинали. Саша не испортился, не зажрался. Никакого гонора у него нет, он, как я уже сказал, очень простой парень.
В нынешнем сезоне Кокорин провел за «Зенит» в РФПЛ 18 матчей, в которых записал на свой счет три гола и две результативные передачи.