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    Воронин не считает, что Кокорин зажрался

    Бывший нападающий «Динамо» Андрей Воронин выразил мнение, что высокая зарплата не испортила форварда «Зенита» Александра Кокорина. По его словам, 25-летний россиянин всегда оставался простым парнем. Напомним, что оба футболиста играли вместе в составе московского клуба.

    – Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев недавно заметил: «Кокорин так и не пришел в себя после перехода в «Анжи». Тот резкий скачок в зарплате испортил вашего бывшего одноклубника?

    – Деньги портят людей, особенно молодых. Но я видел Кокорина, когда у него была еще небольшая зарплата, потом когда ему подняли жалованье в «Динамо» и когда он перешел в «Зенит».

    – Сильно поменялся?

    – Нет, в том то и дело, что не изменился! Как был простым парнем, таким и остался. Летом мы с ним виделись, ужинали. Саша не испортился, не зажрался. Никакого гонора у него нет, он, как я уже сказал, очень простой парень.

    В нынешнем сезоне Кокорин провел за «Зенит» в РФПЛ 18 матчей, в которых записал на свой счет три гола и две результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.03.2017 17:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +20

      Saylor 4 марта 2017, 19:19

      хватит отмазывать его, его поведение говорит обратное, он не то что зажрался, он офигел под конец, типо Балотели но тот хоть играть умеет.....

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      Рейтинг: +581

      Робинзон 4 марта 2017, 18:15

      синхронно бронзовели, вот и не заметил.

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      Рейтинг: +77

      чифа > Робинзон 4 марта 2017, 18:36

      )) вот именно

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