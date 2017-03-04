Радимов: «Хотелось бы, чтобы «Спартак» сдулся как можно раньше»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выразил надежду, что «Спартак» как можно раньше начнет показывать плохие результаты в российской Премьер-лиге. По мнению Радимова, у «Зенита» неплохие шансы догнать красно-белых в турнирной таблице.

– В чем нужно прибавить «Зениту», чтобы догнать «Спартак»?

– Шансы немаленькие. Не все в руках «Зенита», многое зависит от того, какие результаты будет показывать «Спартак». Нам нельзя терять очки в матчах с командами, которые находятся ниже классом.

– «Спартак» Карреры – это надолго?

– Хотелось бы, чтобы он сдулся как можно раньше (улыбается).

– В июле 2008-го вы сказали: «Хорошо, что благодаря менеджменту Федуна, разваливающего команду, побороться за золото не сможет «Спартак». Сейчас он уже не разваливает «Спартак»?

– Многие вещи, происходившие в «Спартаке» в 2008-м, с моей точки зрения, были не совсем правильными. Если клуб вылез, значит, что-то пересмотрел. Я рад, что «Спартак» вновь включился в чемпионскую гонку, хотя и не поддерживаю его. Но чем больше интересных клубов, тем интереснее чемпионат.

Напомним, что после 17-ти туров чемпионата России «Зенит» отстает от «Спартака» на пять очков.