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  • Радимов: «Хотелось бы, чтобы «Спартак» сдулся как можно раньше»

Радимов: «Хотелось бы, чтобы «Спартак» сдулся как можно раньше»

4 марта 2017, 08:50
37

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выразил надежду, что «Спартак» как можно раньше начнет показывать плохие результаты в российской Премьер-лиге. По мнению Радимова, у «Зенита» неплохие шансы догнать красно-белых в турнирной таблице.

– В чем нужно прибавить «Зениту», чтобы догнать «Спартак»?

– Шансы немаленькие. Не все в руках «Зенита», многое зависит от того, какие результаты будет показывать «Спартак». Нам нельзя терять очки в матчах с командами, которые находятся ниже классом.

– «Спартак» Карреры – это надолго?

– Хотелось бы, чтобы он сдулся как можно раньше (улыбается).

– В июле 2008-го вы сказали: «Хорошо, что благодаря менеджменту Федуна, разваливающего команду, побороться за золото не сможет «Спартак». Сейчас он уже не разваливает «Спартак»?

– Многие вещи, происходившие в «Спартаке» в 2008-м, с моей точки зрения, были не совсем правильными. Если клуб вылез, значит, что-то пересмотрел. Я рад, что «Спартак» вновь включился в чемпионскую гонку, хотя и не поддерживаю его. Но чем больше интересных клубов, тем интереснее чемпионат.

Напомним, что после 17-ти туров чемпионата России «Зенит» отстает от «Спартака» на пять очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит-2 Спартак Зенит Радимов Владислав
Комментарии (37)
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Zenit-84
1488607320
Сдуется)
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Нас Много
1488608028
Поглядим, как ЦСКА сегодня Зенит "надует"...
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gera123
1488608068
в этом вся суть бомжатни, обкакать всех и вся и подняться на этом дерьме
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vladimir-7
1488608747
Все команды РФПЛ этого ждут с нетерпением.
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turist82
1488608856
Пусть бомжеклуп сдуется как можно раньше и больше. Бомжи никому не нужны и не интересны
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dimon2602
1488609712
Зент уже сдулся, принял за щеку у андерлехта))) их ростов топтал как детей бельгийцев)
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subbotaspartak
1488610043
В этом вся их суть. Стань плохим, а мы победим как-нибудь. Побеждать сильных - это надо работать. А нам неохота. А я добрый. считаю вам всё по плечу. Сваляйте с конями в ничью.
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nik55
1488611507
Радимов----тебя сдули уже ?
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Dimonadze
1488614596
Вот что за люди??? Зачем нам чемпион, который выиграл за счёт того что остальные сдулись?
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АНТИЛОПА ГНУ
1488620401
Скорее лопнет газовый пузырь .
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