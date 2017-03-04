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    Радимов: «Хотелось бы, чтобы «Спартак» сдулся как можно раньше»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выразил надежду, что «Спартак» как можно раньше начнет показывать плохие результаты в российской Премьер-лиге. По мнению Радимова, у «Зенита» неплохие шансы догнать красно-белых в турнирной таблице.

    – В чем нужно прибавить «Зениту», чтобы догнать «Спартак»?

    – Шансы немаленькие. Не все в руках «Зенита», многое зависит от того, какие результаты будет показывать «Спартак». Нам нельзя терять очки в матчах с командами, которые находятся ниже классом.

    – «Спартак» Карреры – это надолго?

    – Хотелось бы, чтобы он сдулся как можно раньше (улыбается).

    – В июле 2008-го вы сказали: «Хорошо, что благодаря менеджменту Федуна, разваливающего команду, побороться за золото не сможет «Спартак». Сейчас он уже не разваливает «Спартак»?

    – Многие вещи, происходившие в «Спартаке» в 2008-м, с моей точки зрения, были не совсем правильными. Если клуб вылез, значит, что-то пересмотрел. Я рад, что «Спартак» вновь включился в чемпионскую гонку, хотя и не поддерживаю его. Но чем больше интересных клубов, тем интереснее чемпионат.

    Напомним, что после 17-ти туров чемпионата России «Зенит» отстает от «Спартака» на пять очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.03.2017 08:50
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +3795

      serppion 4 марта 2017, 14:58

      И вашим, и нашим - это не слова мужика. Желаю Владику ещё одну Таню Буланову, чтоб скорее по жизни определился.

      1
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      Рейтинг: +5879

      Павелий 4 марта 2017, 13:58

      Ты Тане Булановой тоже желал поскорее сдуться после пьяного залёта?

      0
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      Рейтинг: +43

      Kurt Broot 4 марта 2017, 13:53

      потому и Таня от него сбежала

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +107

      nikita08 4 марта 2017, 13:46

      ну и Владька!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +64

      АНТИЛОПА ГНУ 4 марта 2017, 12:40

      Скорее лопнет газовый пузырь .

      2
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 4 марта 2017, 12:29

      Вместо того, чтобы думать о усилении своей команды, этот лузер мечтает, чтобы "сдулись" конкуренты)))

      2
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      Рейтинг: +2250

      kvm 4 марта 2017, 12:04

      У радимова мозг уже сдулся

      3
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      Рейтинг: +295

      ильиных 4 марта 2017, 11:52

      Завидуй молча."Чудо"

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 4 марта 2017, 11:11

      и
      это говорит тренер ну что от таких тренеров ждать -ну так может сказать пятиклассник но не как взрослый человек -ну скажи надо Зениту поднажать очки терять нельзя - ну кому это выгодно если все команды будут сдуваться и за счет этого одна команда выигрывает - и что будет с нашим футболом

      3
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 4 марта 2017, 11:03

      Вот что за люди??? Зачем нам чемпион, который выиграл за счёт того что остальные сдулись?

      6
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Dimonadze 4 марта 2017, 11:24

      Рассуждай логически,а не эмоциями! Любой клуб чемпионом, по крайней мере в России, становится только в том случае, если соперники "сдулись"! Сейчас косяков наделали и ЦСКА и Зенит, не говоря уже о Локомотиве! Так что если весной начнет косячить Спартак, то в этом будет только его "заслуга", что он не станет чемпионом!

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